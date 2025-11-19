なぜシミができるかご存じですか? メラニンと女性ホルモンの関係を医師解説

「シミ」はある日突然できるのではなく、日々の習慣のなかで少しずつ形成されていきます。今回は、なぜシミができるのか「さおり皮ふ科クリニック」の山本先生に教えていただきました。

監修医師：

山本 佐織（さおり皮ふ科クリニック）

山梨大学医学部卒業。その後、甲府共立病院、山梨大学医学部附属病院、北杜市立甲陽病院などで経験を積む。2020年7月、山梨県韮崎市に「さおり皮ふ科クリニック」を開院。日本皮膚科学会専門医。

編集部

そもそも、なぜシミができるのでしょうか？

山本先生

シミとは、皮膚で作られる「メラニン」という色素が沈着したものを言います。メラニンは肌や髪の毛、眼球などにある色素のことで、褐色または黒色をしています。このメラニンが皮膚に沈着するので、シミは黒や褐色に見えるのです。ただし、一言でシミといっても、様々な種類があります。今回は悩んでいる人が多い、紫外線によってできる、くっきりした丸いシミについてお話したいと思います。

編集部

なぜ、メラニンが沈着するのですか？

山本先生

もともとメラニンは体に悪いものではなく、紫外線などから皮膚の細胞を守るために作られます。健康な肌であれば、メラニンは肌の生まれ変わり（ターンオーバー）とともに肌の表面へ移動していき、やがて垢となって排出されます。しかし、なんらかの原因によりこのメラニンがきちんと排出されず、皮膚に残ってしまうことがあります。これがシミの原因です。

編集部

なぜ、メラニンが皮膚に残ってしまうのでしょうか？

山本先生

いくつかの原因が考えられますが、まず大きなものが「紫外線」です。紫外線を浴びるとメラノサイト（メラニン細胞）という細胞が活性化し、メラニンを生成します。通常であれば、このメラニンは肌のターンオーバーによって排出されますが、あまりに多量の紫外線を浴びるとたくさんのメラニンが作られることになり、排出が間に合わなくなります。そのため、シミができてしまうのです。

編集部

ほかにもシミの原因はありますか？

山本先生

ターンオーバーが乱れることもシミの原因になります。ターンオーバーは女性ホルモンの影響を受けており、生理中や妊娠中、出産後、更年期などは女性ホルモンのバランスが乱れやすくなります。ターンオーバーのリズムが崩れると、メラニンの排出が追いつかなくなり、シミができてしまうのです。そのほかにも、タバコやストレス、寝不足、摩擦、過度なダイエットによる栄養不足などもシミの原因になることがあります。

※この記事はMedical DOCにて＜皮膚科医が実践している「シミ対策」を伝授! シミの原因・対処法も解説!＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。