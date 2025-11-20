中山春日神社奉納歌舞伎の幕あいで、漫才を披露する「餃子とイガグリ」の佐野浩太警部補（右）と小脇康平巡査＝2025年10月、香川県小豆島町

「私たちも偽警察官かもしれません」「いやそこは否定せえよ！」。香川県小豆島町で2025年9月、現役警察官の漫才コンビが誕生した。ネタの題材は警察官をかたる特殊詐欺。香川でも今年に入って急増、のどかな小豆島での被害もあった。お堅い呼びかけとは一線を画した讃岐弁の軽快な掛け合いと笑いで、被害防止を訴える。（共同通信＝今井日向子）

小豆島町で10月中旬、約350年続く中山春日神社奉納歌舞伎が行われた。その幕あい、約500人の前に登場したのは小豆署の佐野浩太警部補（40）と小脇康平巡査（29）。漫才コンビ「餃子とイガグリ」の2人だ。

きっかけは8月。佐野さんが副署長から「歌舞伎公演の機会を利用して詐欺被害防止を呼びかけたい」と打診を受けた。防災無線や広報誌で注意喚起してきたが被害は増加傾向。「真面目にやっても伝わらない」。思いついたのが漫才だった。

柔道一筋で、柔道経験者によくみられる「餃子」のような形の耳の佐野さんと「イガグリ」頭で陸上一筋だった小脇さんでコンビを結成。漫才は未経験だったが「本気でやるなら練習せないかん」と約1カ月間、勤務後の時間や休日を返上し練習に励んだ。

迎えた当日。息の合ったボケツッコミから始まり、後半は偽警察官がビデオ通話で口座への送金を指示する詐欺の手口を紹介。会場は笑いに包まれ、おひねりが投げ込まれる場面もあった。

東京都多摩市の会社員加藤瑞世さん（53）は「警察が漫才をしている珍しさもあって、親にこんな詐欺があると話したくなった」とにっこり。

警察庁によると、偽警察詐欺の被害は、2025年1〜8月で約564億円に上る。佐野さんは「私たちだけでは犯罪抑止はできない。漫才をきっかけに家族や周囲にも防犯意識を広げてもらえれば」とし、今後も要望があればコンビとして駆けつけたいと意気込む。