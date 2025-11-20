11月15日に開幕した、耳がきこえない・きこえにくいアスリートのための国際総合スポーツ大会「東京2025デフリンピック」。1924年にパリで始まり、今年で100周年の記念すべき年に日本で初開催となる大会です。

今回、私は東京体育館で行われている卓球競技・混合ダブルスの取材に行ってきました！(記事執筆：日本テレビ アナウンス部・畑下由佳)

オリンピックやパラリンピックと違い、デフリンピックという大会は、まだ聞き馴染みのない方も多いかもしれません。

今大会は、ほぼ全競技、入場無料・事前申込不要で観戦できるということで、これから観戦に行ってみたいと興味を持ってもらえたり、知ってもらえたりするきっかけになればと、この記事では会場の雰囲気やデフリンピックならではの様子をお伝えします！

卓球競技は、渋谷区千駄ヶ谷にある東京体育館で行われています。ボランティアの皆さんは、タブレット端末などを使い筆談で観客の方を案内している場面もあり、色々な形でコミュニケーションを取っています。

会場の大きなモニターでは、アナウンスが文字化されたり、競技中の音が文字で表示されるシステムも導入されたりと、視覚から情報や臨場感を伝える工夫があります！

デフ卓球のルールは健聴者と変わりませんが、選手たちは競技中、補聴器を外さなければいけないため、球の音などがきこえない状態でプレーしています。試合中、混合ダブルスの選手たちは、相手に見えないよう卓球台の下で、手話やハンドサインを使って作戦を立てる場面も。生で観る選手たちの集中した表情、判断、駆け引きは、とても迫力がありました！

観客の皆さんは、両手を上に上げ、手をひらひらと動かし表現する“拍手”や、ろう者を中心にしたメンバーが、デフアスリートたちと共に考案した応援スタイル、“サインエール”で熱い想いを届けていました。他にも、文字で「ガンバレ日本」と書かれたうちわや選手名が書かれたタオルを持ち応援する方も！私も一緒に日本代表を応援！

男女ともにメダルの期待がかかるデフリンピック卓球競技は、東京体育館で11月24日まで、全7種目の試合が行われます。会場での観戦もおすすめ！今後の戦いにも注目です！