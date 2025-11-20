約34億円のQOを受諾

カブスからフリーエージェント（FA）となっていた今永昇太投手が18日（日本時間19日）、2202万5000ドル（約34億2500万円）のクオリファイング・オファー（QO）を受諾し、カブスに残留すると米大リーグ選手会が発表した。熱狂的な女性ファンも大喜び。Xにも温かい声が並んだ。

去就に注目が集まっていた今永のカブス残留が決まった。日本時間19日午前6時の期限までにQOを受け入れた。

このニュースに大喜びしたのが、熱狂的な今永ファンで知られるサム・バーネロさんだ。自身のXに「ショウタが戻ってくるなんて、とっても嬉しい!!」「本当にありがとう」とつづった。

バーネロさんのXには、ファンからも温かい声が寄せられた。

「来年、戻ってこないかと本気で心配だったんだよ（泣）」

「本当に嬉しい!! 来年も必ずリグレーフィールドに行くわ!!」

「一番に君を思い浮かべたよ。私も本当に嬉しい。次のシーズンもショウタの写真を楽しみにしているよ」

「彼が戻ってきてくれて本当に嬉しい。2026年も素晴らしい活躍を見せて、カブスと長期契約を結べることを願ってる」

「ショウタがシカゴにいてくれる、やった!!」

「ほんと、そうだよ！ いいやつなんだから！」

「よかったね！」

バーネロさんは米イリノイ州の地元放送局「マーキースポーツ・ネットワーク」にも特集され、選手や首脳陣の球場入りから熱心に応援。昨年8月には、今永から世界最大のドーナツチェーン「ダンキンドーナツ」のドリンクをプレゼントされ、今年5月には自身の愛犬と今永の写真をXに投稿していた。



