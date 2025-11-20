『小さい頃は、神様がいて』仲間由紀恵“あん”＆北村有起哉“渉”、子どもたちに打ち明けた胸の内【第7話あらすじ】
俳優の北村有起哉が主演、仲間由紀恵が共演するフジテレビ木曜劇場『小さい頃は、神様がいて』（毎週木曜 後10：00）の第7話が20日に放送される。放送を前に場面カットとあらすじが到着した。
【写真】12年ぶりの共演で“夫婦役”を務める北村有起哉＆仲間由紀恵
『最後から二番目の恋』シリーズなどで知られる脚本家・岡田惠和氏の最新作。完全オリジナル脚本となる本作は、2人の子を持つ小倉渉（おぐら・わたる／北村有起哉）と、その妻・あん（仲間由紀恵）を中心に、登場人物たちの人生模様をユーモラスかつ、温かく届けるホームコメディー。
物語は、19年前、小倉夫婦があることがきっかけで「子どもが二十歳になったら離婚する」という約束を交わすところから始まる。その言葉をすっかり忘れてマイペースに生きてきた夫・渉と、その言葉を心の支えとして過ごしてきた妻・あん。全く異なる想いを抱えた2人の何気ない日常の中で、少しずつ心を揺らしていく姿を、繊細かつ軽やかに描いていく。
■第7話あらすじ
「たそがれステイツ」１階の永島家で開かれたおでんパーティーの席で、小倉順（小瀧望）は小さい頃から離婚の約束を知っていたことを渉（北村有起哉）とあん（仲間由紀恵）に打ち明ける。涙が止まらない２人。３階に戻った小倉家はリビングで話をする。あんはゆず（近藤華）にいつ離婚のことを知ったのかを尋ね、彼女の二十歳の誕生日に離婚すると決めていたことを謝る。そして、渉とあんは２人に今の胸の内を正直に伝える。その後、寝室で渉はあんに離婚後のお金についてのメモを渡し、離婚後にあんが貧しくなるのは絶対に嫌だと伝える。
キッチンカーを購入したかった樋口奈央（小野花梨）と高村志保（石井杏奈）は、リサイクルショップの店員に手付金を支払ったが、現実的に自分たちの収入では購入は難しいと考え、断念することを店員に伝える。それを見ていたゆずは１日だけキッチンカーを借り「たそがれステイツ」一同が出演する映像作品を作ることに。カオスながらも笑顔が絶えない現場を、てきぱきと懸命に仕切るゆず。撮影した動画を編集したゆずは、さっそく奈央と志保に見てもらう。
一方、渉から大事な書類を忘れてきたから会社まで届けてほしいとのメッセージを受け取るあん。渉は会議中でデスクにおらず、あんは渉の部下・山崎（高田夏帆）に書類を渡す。しかしその書類は特に重要なものではなく…。
