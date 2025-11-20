えなこ、“グラビア界の新星”とのクリスマスコーデにファンうっとり「可愛さが異世界」「注目の的でしょう…」
人気コスプレイヤーのえなこが20日までに、自身のSNSを更新。グラビア界の期待の新星と称される南あみと、おそろいのクリスマスコーデを披露した。
【写真】可愛さが異世界…おそろいのコーデを披露したえなこ＆南あみ
えなこは「あみとクリスマスディズニー行ってきたよ」と書き出し、「お揃いの服とカチューシャ用意して、2人分のワッフルまで買って待ち合わせ場所で待っててくれてた…」と思い出を振り返った。2人はミッキーマウスがクリスマスの帽子を着飾った刺繍が施されたおそろいのセーターに、柄違いのミニスカを着用したコーデを披露した。
この投稿には「2人とも可愛さが異世界」「注目の的でしょうこのツーショット」「リスマスが来るねぇ〜」との反響が寄せられている。
