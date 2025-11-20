¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼è¤êØá¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×Áí¿ô500ÅÀ¡Ä¼öÊª¥³¥ì¥¯¥¿¡¼½¯½¸¤Î¡Ö¤¤¤ï¤¯¤Ä¤¡×¤ÊÉÊ¡¹
À¤³¦Ãæ¤«¤é500ÅÀ°Ê¾å¤Î¼öÊª¤ò½¯½¸
²øÃÌ»Õ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼öÊª¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÅÄÃæ½Ó¹Ô»á¡£À¤³¦Ãæ¤«¤é500ÅÀ°Ê¾å¤Î¼öÊª¤ò½¯½¸¤·¤¿ÅÄÃæ»á¤¬¤½¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î°ìÉô¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ø¼öÊª½¯½¸Ï¿¡Ù¡ÊÃÝ½ñË¼¡Ë¤¬¾å°´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½½¿ôÇ¯Á°¤«¤é¡¢ËÜ¶È¤Î²øÃÌ»Õ¤È¤·¤Æ¤Îà¼èºàá¤ÎºÝ¤Ë¡¢¤¤¤ï¤¯¤Ä¤¤Î¿Í·Á¤äÀÐ¤Ê¤É¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÅÄÃæ»á¤¬¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë¼öÊª¤ò½¸¤á»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï£µ¿Í¤ò»à¤Ë»ê¤é¤·¤á¤¿¼öëÇ¿Í·Á¡Ø¥Á¥ã¡¼¥ß¡¼¡Ù¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ç18Ç¯£¹·î¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤«¤éµ¢Âð¤·¤¿ÅÄÃæ»á¤¬¡¢Éô²°¤ËÃå¤¤¤¿¤È¤¿¤ó¡¢ÅÅµ¤¤¬·ã¤·¤¯ÌÀÌÇ¤·¤¿¤ê¡¢£Ð£Ã¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²ø¸½¾Ý¤¬È¯À¸¡£¤·¤«¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¿ô¡¹¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÎÃæ¤«¤é¡¢°ÛÍÍ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¥Á¥ã¡¼¥ß¡¼¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤¿¤È¤¿¤ó¤Ë¤Ô¤¿¤ê¤È»ß¤ó¤À¤Î¤À¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¡Ö¿Í¤Î»×¤¤¤È¤«²¿¤«¤·¤é¤Îº²¤È¤«¤¬¡¢¤â¤Î¤Ë½É¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤·¤Æ¼öÊª½¯½¸¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÅÄÃæ»á¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¤È¤¤¤¦¡£
ÅÄÃæ»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡ÖËÜÍè¤Î¼öÊª¤Ï¿Í¤Î»×¤¤¤ò·Á¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¡×¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¹ñ¤Ë¼öÊª¤¬Â¸ºß¤·¡¢ÅÚÃÏÅÚÃÏ¤Î¿Í¤Î±Ä¤ß¤äÇØ·Ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢ÌÌÇò¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£
½¸¤á½Ð¤·¤¿Åö½é¤Ï¡Ö¼öÊª¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹ÅÄÃæ»á¡£¤½¤Î½¯½¸¤Ö¤ê¤Ï¤«¤Ê¤ê¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤À¡£À¤³¦Ãæ¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¿ô½½Ëü±ß¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¼Ú¶â¤òµ¤¤Ë¤»¤ºÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¡£»Å»ö¤Ë¤¹¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤à¤í¤ó¤½¤³¤Ë¤Ï¡ÖºÎ»»¡×¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£ËÜ¿Í¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼è¤êØá¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÅÄÃæ»á¤Îà¶¸µ¤¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óá¤Î°ìÉô¤ò¡Ø¼öÊª½¯½¸Ï¿¶¡Ù¤ÎÃæ¤«¤é¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
±å¤ß¤Î¿¼¤µ¤¬¤³¤â¤ë¡Ú¹¾ÀÄ¤ò¼ö¤Ã¤¿¿Í·Á¡Û
´ØÀ¾¤Î¹üÆ¡ÉÊ²°¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¿Í¤Î¤ªÁÄÊì¤µ¤ó¤Î°äÉÊ¤À¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê½÷À¿Í·Á¤ÇÂÎ¤Ï¤â¤È¤è¤êÎ¾ÌÜ¡¢Î¾¼ª¡¢¸ý¤Ë¤âÂÀ¤¤Å£¤¬ÂÇ¤Á¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°µ´¬¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡£¼ö¤Ã¤¿¿Í¤Î±å¤ß¤¬º£¤Ç¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤ÊÇ÷ÎÏ¤À¡£
¡Ö¹¾ÀÄ¤µ¤ó¡ÊÊ¸²½Âç³×Ì¿¤ò¼çÆ³¤·¤¿ÌÓÂôÅì¤Î£´ÈÖÌÜ¤ÎºÊ¡Ë¤Ï¸µ½÷Í¥¡£¿Í·Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤Î¤ªÁÄÊì¤µ¤ó¤â¼ã¤¤º¢¤ËÃæ¹ñ¤Ç½÷Í¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë¹¾ÀÄ¤µ¤ó¤«¤é¤¹¤´¤¤·ù¤¬¤é¤»¤ò¤µ¤ì¤¿¤é¤·¤¤¡£¤½¤ì¤Ç±å¤ß¤ò¤Ä¤Î¤é¤»¤Æ¼öëÇ¤ò¤«¤±¤¿¿Í·Á¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£·ë¶É¡¢¤½¤Î¼ö¤¤¤¬ÄÌ¤¸¤¿¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¹¾ÀÄ¤µ¤ó¤ÏºÇ¸å¤Ë¤Ï¼«»¦¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£°ú¤¼è¤ë¤È¤¤Ë»ý¤Ã¤Æµ¢¤í¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢ÁÇ¼ê¤Ç¿¨¤Ã¤¿¤é¥À¥á¤À¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ê¹¤¤¤¿¤éÆÇ¤òÅÉ¤Ã¤Æ¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤È¡£
¸½ºß¤Ï¹á¹Á¤Î¹üÆ¡»Ô¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿ÌÓÂôÅì¤ÎÊ¸²½Âç³×Ì¿¿Í·Á¤òÅº¤¨¤ÆÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÂ¤Ù¤ë¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹ç¤¦¤È¤¤¤¦¤«¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤Î¿Í·Á¤Î¹¶·âÀ¤¬ÏÂ¤é¤¤¤À¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿Í·Á¤¬¤±¤Ã¤³¤¦Âç¤¤¯¤ÆÌÓÂôÅì¿Í·Á¤Ï¾®¤µ¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤«¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
´°À®ÅÙ¤¬郄¤¹¤®¤ë¼êºî¤ê¤Î¼öÊª¡ÚÉÓµÍ¤áÏÎ¿Í·Á¤ÈÅ£¡Û
¤³¤Á¤é¤â¸«¤¿ÌÜ¤«¤é¤¿¤À¤´¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹¸ý¤Î¥¬¥é¥¹¤Ó¤ó¤Ë¡Ö±åÅ¨°ìÀÚÂà»¶¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¸æ»¥¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬Å½¤Ã¤Æ¤¢¤ê¡¢Ãæ¤Ë¤ÏÏÎ¿Í·Á¤ÈÂçÎÌ¤ÎÅ£¤¬¡£¤Ó¤ó¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤Ï¡ÖÁá¤¯ÊÌ¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤ËÁá¤¯ÊÌ¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤ËÁá¤¯ÊÌ¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ä¡×¤È¤Ó¤Ã¤·¤ê½ñ¤«¤ì¡¢·ìº¯¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤Ä¤¤¤¿»æ¤â¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤³¤ÎÏÎ¿Í·Á¤ÏÇã¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÇÁêÃÌ¤¬¤¢¤Ã¤Æ°ú¤¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÈà½÷¤¬¤Ç¤¤¿¡Ù¤È¿¶¤é¤ì¤¿¼ã¤¤½÷À¤¬¸µ¥«¥ì¤Ë¼ö¤¤¤ò¤«¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¸«ÍÍ¸«¿¿»÷¤Çºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î½÷À¤Ï¥ª¥«¥ë¥ÈÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¸µ¥«¥ì¤¬¥ª¥«¥ë¥È¹¥¤¤Ç¡¢ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÃÎ¼±¥×¥é¥¹¡¢¤¤¤í¤¤¤íÄ´¤Ù¤Æ¸«»ö¤ÊÏÎ¿Í·Á¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¤È¤«¡£
ËÍ¤â¤¤¤í¤ó¤ÊÏÎ¿Í·Á¤ò¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÈó¾ï¤Ë¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤Î·ì¤òÊû¤²¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÀÎ¤«¤éÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÀÖ¤¤É³¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Å£¤¬ÂçÎÌ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ°¤Î¶¯¤µ¤Ê¤Î¤«¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¹ØÆþ»þ¤Ë»×¤Ã¤¿¤è¤êÂçÎÌ¤ËÍè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î½÷À¤Ã¤Æ¤¢¤ëÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¤¹¤´¤¤·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¿Í¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ã¤Æ¡¢°ìÈÌ¤Î¿Í¤ÈÁÛ¤¤¤Î¶¯¤µ¤ä½¸ÃæÎÏ¤¬°ã¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é³Î¼Â¤ËÏÎ¿Í·Á¤Ë²¿¤«Æþ¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢ÏÎ¿Í·Á¤Ë¼ö¤¤¤ò¹þ¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸½¼Â¤ÎÁê¼ê¤Ï¤É¤¦¤Ç¤â¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¸µ¥«¥ì¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ï¡¢ËÍ¤¬Ê¹¤¯¤Þ¤ÇËº¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸µ¥«¥ì¤È¿·¤·¤¤Èà½÷¤ÎSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤é¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¿¤Ö¤óÊÌ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î½÷À¤Ïº£¤Ç¤âµö¤·¤Æ¤Ê¤¤¡¢¤½¤Î»×¤¤¤Ï¾Ã¤¨¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¡¢¶¡ÍÜ¤»¤º¤ËËÍ¤¬ÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÈà½÷¤Î±å¤ß¤«¡¢Èà¤Î¸å²ù¤«¡ÚÈà½÷¤Îº¯À×¡Û
°ì¸«¡¢¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÈË¹»Ò¤È¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Î£³ÅÀ¥»¥Ã¥È¡£¤¢¤ëÃËÀ¤Î¸µ¥«¥Î¤¬ÊÌ¤ì¤¿¤È¤¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡Ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ï½ô»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¼Ì¿¿¤ÏÈó¸ø³«¡Ë¡£¡ÖÀöÂõ¤ò¤·¤Æ¤â¤Ë¤ª¤¤¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤â¾¡¼ê¤ËÆ°¤¯¤Î¤Ç°ì¼°°ú¤¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÃËÀ¤«¤é°ÍÍê¤µ¤ì¤¿ÅÄÃæ»á¤¬¼õ¤±¼è¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¤ÎÏÃ¤¬ÉÝ¤¤¡£
¡Ö°ú¤¼è¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë½é¤á¤Æ¡¢¼Â¤ÏÈà½÷¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«»¦¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£ËÍ¤ÏÃËÀ¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢Èà¤ÎÃæ¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Èà½÷¤Ø¤Îºá°´¶¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡¢»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
£²¿Í¤ÏÅÄ¼Ë¤«¤é²£ÉÍ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Èà¤ËÈ¾¤Ð¶¯°ú¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡¢ÅÔ²ñ¤ÎÊë¤é¤·¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Èà½÷¤Ï²¿Ç¯¤«²æËý¤·¤¿¤±¤É·ë¶ÉÃÏ¸µ¤ËÌá¤Ã¤ÆË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤¬¼Â²È¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤ËÍ£°ì»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÈË¹»Ò¤È¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ç¡¢Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢Èà¤Î¸å²ù¤ÎÇ°¤¬¤ª¤«¤·¤Ê¸½¾Ý¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ë¤È¤¡¢¤º¤Ã¤ÈÊÉ¤ÎÃæ¤«¤é¤¯¤°¤â¤Ã¤¿²»¤Ç¡¢¥³¥í¥³¥í¥³¥í¤Ã¤Æµå¤¬Å¾¤¬¤ë²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¡¢ËÍ¤é¤Î¼þ¤ê¤ò£±¼þ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤ª¤«¤·¤Ê¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÉÊÊª¤òÍÂ¤«¤Ã¤Æµ¢¤ë¤È¡¢Ä«¤Î£´»þ¤°¤é¤¤¤ËÈà¤«¤é°ì¸À¡Ò¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬Æ°¤¤¤¿¡Ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦LINE¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ÏËÍ¤¬°ú¤¼è¤Ã¤Æ»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ËÍ¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò¸«¤Æ¤âÆ°¤¤¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Î¾å¤Ë¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Èà½÷¤ÈÆ±¤¸¤°¤é¤¤¤ÎÄ¹¤µ¤Î¿¿¤Ã¹õ¤¤Ä¹¤¤È±¤ÎÌÓ¤¬£±ËÜ¤À¤±¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ËÍ¤ÏÈà½÷¤Îº²¤ò´¶¤¸¤Æ½Ö´Ö¡¢¤¢¡¼¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤Ç¡¢¤½¤Î¤¢¤ÈÈà¤ËÏ¢Íí¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì°Ê¸å¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ï¢Íí¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ËÜ¤Ç¤Ï½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼Â¤ÏºÇ°¤Î»öÂÖ¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢²¿½µ´Ö¤«·Ð¤Ã¤¿¸å¤ËÈà¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢·¤¤¬¤¢¤Ã¤ÆÅÅµ¤¤âÅÀ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃÈË¼¤â¥¬¥ó¥¬¥ó¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Èà¤Î»Ñ¤Ï¤Ê¤¤¡£ÌÀ¤é¤«¤ËÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ë»Ñ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ÅÊý¤Ê¤¯¤½¤Î¤Þ¤Þµ¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯´ñÌ¯¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¡×
¤¾¤ó¤¶¤¤¤Ë°·¤¦¤È¤Ò¤É¤¤ÌÜ¤ËÁø¤¦¡Ú¥È¥è¥ë¡Û
Ãã¿§¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥ß¥¤¥é¤Î¤è¤¦¤ÊÂÛ»ù¤Î¿Í·Á¡£´¬¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÉÛ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»Ò¶¡¤ÎÉþ¤ÎÀÚ¤ìÃ¼¤À¤È¤¤¤¦¡£ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ë¸Å¤¯¤«¤éÅÁ¤ï¤ë¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»Ò¶¡¤Îº²¤òÆþ¤ì¤¿ÂÛ»ù¿®¶Ä¤Î¼öÊª¡£¥¿¥¤¤Ç¤Ï¡Ø¥¯¥Þ¥ó¥È¡¼¥ó¡Ù¤È¸Æ¤Ö¤Ê¤É¹ñ¤äÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ¾Á°¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£
¡Ö¥¿¥¤¤Î¤¢¤ë¼ã¤¤¥«¥Ã¥×¥ë¤ÎÊì¿Æ¤¬¡¢»Ò¶¡¤òË´¤¯¤·¤ÆÀº¿ÀÅª¤Ë¿É¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¡Ø¥¯¥Þ¥ó¥È¡¼¥ó¡Ù¤òºî¤Ã¤Æ¶¡ÍÜ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£¤±¤ì¤É¼þ¤ê¤Ë¼ö½Ñ»Õ¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Î¤Û¤¦¤Î¼ö½Ñ»Õ¤Ëºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ç¤Ï¡Ø¥È¥è¥ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ç¤â¡¢É×ÉØ¤Î¸µ¤Ë¥È¥è¥ë¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï£²¿Í¤Î´Ö¤Ë¤¹¤Ç¤Ë¿·¤·¤¤»Ò¶¡¤¬½ÐÍè¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¶½Ì£¤â¤¹¤Ã¤«¤ê¿·¤·¤¤»Ò¶¡¤Î¤Û¤¦¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥È¥è¥ë¤Ï¤Á¤ã¤ó¤Èã«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ª¤¶¤ê¤Ë¤·¤Æ»¨¤Ë°·¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤»¤¤¤«¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤ÏË´¤¯¤Ê¤ê¡¢»Ò¶¡¤âÉÂ¤ò´µ¤Ã¤¿¡£
ËÍ¤Ï¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¼ö½Ñ»Õ¤Îiguchi¤µ¤ó·ÐÍ³¤Ç¤³¤ì¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢°ú¤¼è¤Ã¤Æ¤«¤é´ñÌ¯¤Ê»ö¤¬Â³¤¤¤¿¡£²È¤Ë¤¢¤ë´Ý¤¤Æ«´ï¤Î¤ª»®¤¬£±Æü£±Ëç¡¢¥¹¥Ñ¥ó¤È¿¿¤ÃÆó¤Ä¤Ë³ä¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£²È¤Î¤ª»®¤Ï£³Ëç¤Û¤É¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ÉÁ´Éô³ä¤ì¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï½À¤é¤«¤¤¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¾å¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ÈÃÖ¤¤¤Æ¡¢»þ¡¹¤ª²Û»Ò¤ò¤¢¤²¤¿¤ê¤·¤Æã«¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¦¤Á¤Ë¤Ï»÷¤¿¤è¤¦¤Ê»Ò¶¡¡Ê¤Î¼öÊª¡Ë¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢¼ä¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬µ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡×
¤³¤³¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï½ñÀÒ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿ÅÄÃæ»á¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î°ìÉô¤ÎÃæ¤Î¡¢¤µ¤é¤Ë°ìÉô¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£½¸¤á¤é¤ì¤¿¿ôÂ¿¤Î¼öÊª¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¿Í¤ÎÇ°¤ä»×¤¤¤¬Øá¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£