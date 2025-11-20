水などで割って飲む「濃縮飲料」が様々登場し人気となっています。そのワケとは？

【写真を見る】コーヒーに炭酸・お茶まで！「濃縮飲料」なぜ人気？【THE TIME,】

味もスタイルも様々「濃縮飲料」

都内のスーパー『東急ストア 都立大学店』（目黒区）では、濃縮の定番「カルピス」をはじめとした15種類以上の濃縮飲料がズラリ。

THE TIME,マーケティング部 山根千佳部員：

「エスプレッソベース、無糖、焦がしキャラメル、コーヒーだけでもかなりの種類。炭酸飲料の原液タイプも4種類ある」

『東急ストア』グロサリー部の大山輝さんによると、濃縮タイプのコーヒー飲料の人気が高まるにつれ種類も徐々に増加。売り場面積も約1.5倍に広がっているといいます。

また、調査会社インテージによると「濃縮コーヒー市場」はここ8年で約2倍に。2024年は約70億円となり、様々なメーカーから商品が登場しています。

作り方は、コーヒー濃縮液1に対して水を4入れるだけ。ボトルに目盛りがついているものもあるので、わかりやすくてカンタン。

温かいコーヒーを飲みたい場合は、レンジで温めればOKです。

さらに、「『ブレンディ®』ポーション 濃縮コーヒー無糖」（味の素AGF/6個入・311円※番組調べ）はプチッと開けて入れるだけ。

いちいち量を気にしなくていい1杯分のポーションタイプで、コーヒーだけでなく「紅茶」「キャラメル」「甘熟苺オレ」など5種類が楽しめます。

「コスパ」「スぺパ」「アレンジ」◎

4月に発売されたのは、濃縮タイプの「お〜いお茶 HOME MADE 緑茶」（伊藤園/470ml・410円）。

強火で火入れをした茶葉をじっくりと抽出することで、水で割ってもお茶の香りが際立つ味わいに。レンジで温めるだけで、すぐに温かいお茶を飲むことができます。

さまざまな種類が続々と登場している濃縮飲料ですが、なぜ人気となっているのでしょうか？

「ペットボトルで買うより“沢山飲める”」（10代女性）

「外に行って買うより“安く”抹茶ラテが飲める。外だと1杯700円位する」（20代女性）

「ペットボトルよりコスパもい良いし、手軽に作れていい」（20代女性）

多く聞かれたのは、【コスパの良さ】

例えば「お〜いお茶」でコップ1杯（150ml）の価格を比較した場合、▼ペットボトル（600ml）⇒約54円に対し▼濃縮飲料⇒約27円と約半分ほどの値段です。（※番組調べ）

また、炭酸飲料の原液タイプ「おうちドリンクバー」（サントリー食品インターナショナル/340ml・376円）で比較した場合、▼ペットボトルの炭酸飲料（500ml）⇒コップ1杯（170ml）73.4円に対し▼濃縮飲料⇒37.6円（※番組調べ）

毎日1杯とすると、1か月で約1080円、1年間で約1万3000円もお得に飲める計算になります。

他にも「ボトルが小さいから冷蔵庫のスペースが少しで済む」（50代女性）と、場所を取らない【スぺパの良さ】をあげる人も。

さらに…

「濃さを変えられるから“自分の好きな濃さ”で飲める」（20代女性）

「牛乳とか割るもの変えたりアイスっぽくしたり氷にしたり」（20代女性）

「濃縮コーヒーを“ホットケーキを作るときに入れる”。牛乳の代わりとか味付け」（40代女性）

【カスタマイズの自由さ】も人気の理由のようで、各メーカーからアレンジレシピも続々紹介されています。

あんこ×エスプレッソ「和スイーツ」

自宅で簡単に楽しめる“濃縮アレンジレシピ”1つ目は、あんこ、牛乳、コーヒーが3層になった見た目も楽しい和スイーツ「ぜんざいカフェラテ」。

材料 (1人分)

▼ネスカフェ エスプレッソベース 無糖：30ml

▼あんこ (つぶあん)：30g

▼黒みつ：20g

▼牛乳：120ml

▼氷：適量

グラスに、あんこ⇒黒みつの順で入れて混ぜ合わせ氷を入れる。その上から牛乳⇒エスプレッソベースの順で注げば完成です。

山根部員：

「“エスプレッソのコク”とあんこと黒みつ。この組み合わせがたまらない。すっごく美味しい」

牛乳を温めて入れれば、ホットバージョンもOKです。

まぜるだけ「カラフルパンナコッタ」

炭酸の濃縮飲料で作る「カラフルパンナコッタ」もオススメです。

材料 (1人分)

▼おうちドリンクバーPOPメロンソーダ：適量

▼牛乳：100ml

▼生クリーム：50ml

▼砂糖：15g

▼ゼラチン：5g

▼水：大さじ2

〔1〕水をレンジで20秒加熱してゼラチンを溶かす

〔2〕ボウルに濃縮飲料のおうちドリンクバー・牛乳・生クリーム・砂糖を入れ、溶かしたゼラチンを加えて混ぜる

〔3〕グラスに入れて冷蔵庫で冷やして固めれば、パステルカラーがかわいいパンナコッタが完成

山根部員：

「牛乳と生クリームの優しい甘さに、メロンがフワーッと香る」

さらに、ペプシコーラの濃縮飲料をバニラアイスにかければ“新感覚スイーツ”に。

飲むもよし、アレンジもよし。自分だけの楽しみ方を見つけてみるのも楽しそうです。

（THE TIME,2025年11月18日放送より）