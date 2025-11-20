《新作》並んでる人ほとんど買ってた（汗）【ミスド】即買い推奨！「キャラグッズ」が超カワイイ

「ポケモン」のドーナツや、ドーナツとオリジナルグッズのセットもラインナップ中の【ミスタードーナツ】。ポケモンの絵柄がとってもキュートで、思わずコンプリートしたくなるかも。見かけたら即買いしたくなりそうな、今だけのグッズをぜひお見逃しなく。

お子様グッズセットの「つよいこグラス（大）」

@ftn_picsレポーターHaruさんが「並んでる人ほとんど買ってた」と話すこちら。「お子様グッズセット」で付いてくるグラスです。ピカチュウやタマゲタケなどがあしらわれた可愛らしいデザイン。「ミスド ポケモン ドーナツ」から1個、「ポン・デ・リース」から1個を選べるうえに、紙袋まで付いてくるところも魅力的です。

オーナメントも描かれた煌びやかなビジュアル！

「つよいこグラス（大）」の絵柄をさらに深掘り！ 雪の結晶やオーナメントなども散りばめられた、煌びやかで可愛らしいビジュアルになっています。ドリンクを注げば気分の上がるカフェタイムが過ごせるかも。ぜひ完売前にゲットして。

グッズセットの「ブランケット」も必見！

「ミスド ポケモン ドーナツ」から2個、「ポン・デ・リース」から1個を選ぶ「グッズセット」に付いてくる「ブランケット」。ピカチュウ・タマゲタケの2種類のデザインがあり、こちらはピカチュウ。職場やおうちで肌寒く感じる時に、そっと寄り添って温めてくれそうです。

紛れている絵柄にも注目！

「ブランケット」の絵柄にも注目！ ピカチュウにはミミッキュ、タマゲタケにはビリリダマやモンスターボールがこっそりと紛れているキュートなデザイン。ひざ掛けにするのはもちろん、肩に掛けるのも良さそうです。レポーターHaruさんいわく「手触りが良くてずっと触れていたくなる心地よさ」とのことで、リラックスタイムのお供にぴったりです。

