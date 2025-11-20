

田村芽実と清塚信也

クラシックTV「超オススメ！武満徹の世界にハマる！」が、20日（Eテレ午後９時〜）放送される。ゲストは田村芽実。名曲「小さな空」を歌唱する。

【写真】クラシックTV「超オススメ！武満徹の世界にハマる！」場面カット

クラシック音楽のビギナーに贈る音楽教養エンターテインメント番組。ピアニストの清塚信也と、歌手・モデルの鈴木愛理が、幅広い音楽の魅力を「クラシック音楽の視点」で深掘り。

日本を代表する作曲家・武満徹を特集。クラシックだけでなく劇伴、ポップス、さらには雅楽まで手がける驚きの幅広さ。世界が認めた独特のサウンドの魅力を、武満を尊敬してやまないMC清塚信也が深掘りする。

特徴は超緻密に計算された“不規則さ”！？。清塚が“これぞ究極！”と驚嘆した、映画「利休」につけた音楽とは！？。名曲「小さな空」をゲスト田村芽実のスタジオライブで！

田村芽実コメント

武満徹さんの音楽とその人生に触れて、好き！っていう気持ちって何にも負けないんだなというのを強く感じ、自分も身が引き締まる思いになりました。武満さんの人生の話を聞いたあとに歌った『小さな空』では、武満さんの歌詞・音楽を純粋にお届けしたいといつも以上に思いながら歌いました。

番組情報

クラシックTV「超オススメ！武満徹の世界にハマる！」【出演】MC：清塚信也（ピアニスト）、鈴木愛理（歌手・モデル）ゲスト： 田村芽実（俳優・歌手）【曲目】 ▼武満徹 作曲 「閉じた眼」演奏：（ピアノ）清塚信也▼武満徹 作曲 「ノヴェンバー・ステップス」指揮：小澤征爾 演奏：（尺八）横山勝也 （琵琶）鶴田錦史 （管弦楽）新日本フィルハーモニー交響楽団▼武満徹 作詞・作曲「小さな空」 演奏：（歌）田村芽実 （ピアノ）清塚信也 ほか【番組HP】https://www.nhk.jp/g/ts/14LJN694JR/