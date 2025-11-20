田村芽実、名曲「小さな空」熱唱 天才作曲家・武満徹の人生に共鳴
田村芽実と清塚信也
クラシックTV「超オススメ！武満徹の世界にハマる！」が、20日（Eテレ午後９時〜）放送される。ゲストは田村芽実。名曲「小さな空」を歌唱する。
【写真】クラシックTV「超オススメ！武満徹の世界にハマる！」場面カット
クラシック音楽のビギナーに贈る音楽教養エンターテインメント番組。ピアニストの清塚信也と、歌手・モデルの鈴木愛理が、幅広い音楽の魅力を「クラシック音楽の視点」で深掘り。
日本を代表する作曲家・武満徹を特集。クラシックだけでなく劇伴、ポップス、さらには雅楽まで手がける驚きの幅広さ。世界が認めた独特のサウンドの魅力を、武満を尊敬してやまないMC清塚信也が深掘りする。
特徴は超緻密に計算された“不規則さ”！？。清塚が“これぞ究極！”と驚嘆した、映画「利休」につけた音楽とは！？。名曲「小さな空」をゲスト田村芽実のスタジオライブで！
田村芽実コメント
武満徹さんの音楽とその人生に触れて、好き！っていう気持ちって何にも負けないんだなというのを強く感じ、自分も身が引き締まる思いになりました。武満さんの人生の話を聞いたあとに歌った『小さな空』では、武満さんの歌詞・音楽を純粋にお届けしたいといつも以上に思いながら歌いました。