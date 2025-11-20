森香澄、美ボディ“大胆露出”の下着姿で魅了
『ピーチ・ジョン』BASICの公式インスタグラムに、タレント・フリーアナウンサーの森香澄が登場した。
【写真】森香澄、美ボディ“大胆露出”の下着姿で魅了
インスタでは「【森香澄meets PJ BASIC】〜シンプルって、落ち着く。〜PJ BASICの新作を森香澄さん@mori_kasumi_ がヘルシーに着こなしてくれました」と写真を添えて紹介。
「着用アイテム」として「ストレッチリブ仕立てでスタイリッシュなトライアングルデザイン。ノンワイヤーなので軽い着け心地でフィットしつつ、下厚カップで程よくボリュームアップ」とも伝えられている。
