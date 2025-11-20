読テレ佐藤佳奈アナ、テレビ局の垣根超えた仲良し4ショット「美人4人姉妹」「スッピンが綺麗すぎる」
読売テレビの佐藤佳奈アナウンサー（28）が19日までに、自身のインスタグラムを更新。テレビ局の垣根を超えたアナウンサー4ショットをアップした。
【写真】「美人4人姉妹」局の垣根超えた仲良し4ショットを披露した読テレ佐藤佳奈アナ
「藤Bar またまたお邪魔させていただきました！」とつづり、佐藤アナが投稿したのは、読売テレビの諸國沙代子アナウンサー（33）、澤口実歩アナウンサー（30）、そしてMBSテレビの藤林温子アナウンサー（33）との楽しげな集合写真。「いつも美味しいごはんとお酒でもてなしていただいて、幸せ」と喜んでいた。
また「藤林さんお誕生日おめでとうございました」と、藤林アナが誕生日ケーキを手に満面の笑みを浮かべる1枚も披露した。
この投稿に「美人4人姉妹〜」「テレビ局の垣根を超えて､最高ですね」「本当に仲良し」「スッピンが綺麗すぎる」「皆さん本当に仲良し 良いですね」いったコメントが寄せられた。
【写真】「美人4人姉妹」局の垣根超えた仲良し4ショットを披露した読テレ佐藤佳奈アナ
「藤Bar またまたお邪魔させていただきました！」とつづり、佐藤アナが投稿したのは、読売テレビの諸國沙代子アナウンサー（33）、澤口実歩アナウンサー（30）、そしてMBSテレビの藤林温子アナウンサー（33）との楽しげな集合写真。「いつも美味しいごはんとお酒でもてなしていただいて、幸せ」と喜んでいた。
また「藤林さんお誕生日おめでとうございました」と、藤林アナが誕生日ケーキを手に満面の笑みを浮かべる1枚も披露した。
この投稿に「美人4人姉妹〜」「テレビ局の垣根を超えて､最高ですね」「本当に仲良し」「スッピンが綺麗すぎる」「皆さん本当に仲良し 良いですね」いったコメントが寄せられた。