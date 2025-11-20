歌手、タレントのDAIGO（47）が19日、映画「きかんしゃトーマス サンタをさがせ！ パーシーのクリスマス急行」（12月12日公開）完成披露先行上映会に登場し、サンタクロース姿で会場の子どもたちを沸かせた。

9年ぶりの「きかんしゃトーマス」出演でサンタクロース役を務め「僕にとってまクリスマスプレゼント。うれしかったです」と笑顔。「この9年で子どもも2人できた。下の子は1歳10カ月で、トーマスが大好きでバズっているのでうれしいです。最高です」と話した。

サンタに手紙を書く女の子役を務めた倉田瑛茉（5）のアフレコについて「OYU。俺よりうまい」と“DAI語”で絶賛。「妻（北川景子）とも連ドラで共演していて縁を感じる。学年でいうと僕の41個下だが、しっかりしていて5歳とは思えない」とリスペクトした。

物語は、クリスマスイブの1日が描かれる。今年のクリスマスの過ごし方を聞かれると、再びDAI語で「KFC」と語り、「DAI語でもないんですけど」と会場を笑わせた。「毎年、家族で過ごす時はケーキを買って、チキンを予約して取りにいくので、ちゃんと予約できるようにしたい」と話していた。