武田鉄矢、ゴチバトルに24年ぶり参戦 増田貴久と『3年B組』秘話
俳優の武田鉄矢が、きょう20日放送の日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン』内「ゴチになります!26」（後7：54〜後9：00）にVIPチャレンジャーとして出演する。同企画には24年ぶりの登場となる。
【番組カット】私服で登場！ファッションセンスを競うメンバーら
武田は普段、妻から厳しい食事指導を受けており、あまり外食はしないという。今回は特別に許可が下りたそうだが、値段予想は大丈夫なのか。そして、今回から矢部浩之がゴチに復帰。しかし、無傷ではなく、厳しい条件があった。
バトルの舞台は、東京・広尾にある和と洋が融合したフレンチ懐石が味わえる「広尾おくむら」。設定金額は超高額の3万円。ビリの自腹額は８人で24万円前後となる。
今回のテーマは「秋の私服ゴチ」。全員が、人の先を行く秋のモテモテコーデで登場し、そのセンスをファッションAIが採点する。最下位は高額のおみや代自腹となる。アンチAIの岡村隆史からは早速クレームが寄せられる。
おしゃれ番長・増田貴久は自信満々でド派手コーデで決める。昨年の「私服ゴチ」で100点満点の高橋文哉のシックにまとめたコーデには全員が「めちゃくちゃかっこいい！」とベタ褒め。小芝風花は気合いを入れて手編みしたというアイテムを身にまとい、白石麻衣は流行の色のワントーンでゆるふわコーデを披露する。ゲストの武田は“深まる秋”を意識し、大人の品の良さに隠れたこだわりには一同感心する。矢部はあるワンポイントアイテムで勝負に。そして、岡村の番にはまさかのファッション界のドンが登場する。
武田は30年前にも同番組に出演している。当時「熱量があった」というナインティナインと体を張って挑んだ貴重な映像を公開。当時を振り返り、ナインティナインの印象を語る。増田とは、2001年放送『3年B組金八先生 第6シリーズ』で共演しているが、今だから言える金八先生の裏話が明かされる。また、せいや（霜降り明星）はモノマネがきっかけとなりドラマで共演。もともと武田に憧れていたせいやが、公認をかけて全力ものまねを披露する。
残り3戦で自腹レースは過酷を極めており、結果発表は緊張感がただよう。武田は「ぜいたくなものを食べているという実感がひたひたと伝わってくる」とグルメを満喫するも、結果発表には「苦境で〜す」と戦々恐々。現在最下位の小芝は「ピンチだからこそ攻めようと思って」とチャレンジするが、これが吉と出るか凶と出るか。
