威嚇するのは生き抜いてきた証…“シャーシャー猫”ってどんな子？「最強の保護猫譲渡会」に参加する猫たちの物語

人に慣れていない“シャーシャー猫”だけを集めた譲渡会「最強の保護猫譲渡会」が、11月24日に東京・目白で開催される。



44頭の猫が参加した初回からSNSで話題となったこの譲渡会。どんな猫が登場し、どんな人が彼らを迎えに来るのか。



主催する保護猫活動団体「保護猫カフェねこかつ」代表の梅田達也さんに、猫たちの物語と開催直前の思いを聞いた。

“最強”に込めた思い

人に慣れておらず、近づくと「シャー！！」と叫ぶような猫ばかりが集まる、“シャーシャー猫だけ”の譲渡会（正式名は「最強の保護猫譲渡会」。以下、シャー猫譲渡会）。

開催するたびに大きな反響を呼んでおり、目白で行われる次回の譲渡会で4回目を迎える。SNSでは百戦錬磨の猫好きたちを中心に「こういう子ほどかわいい！」という声が多く寄せられている。

実際、譲渡が決まるのは“猫の上級者”と呼べる経験者が多いという。梅田さんは譲渡会の名前に込めた思いをこう語る。

「『最強の保護猫譲渡会』の『最強』という言葉には、猫だけでなく“受け入れる側も最強”という意味も込めています。人に慣れていない猫はお世話が難しく、懐かないことで心が折れてしまう可能性もあるからです。そのため初めて猫を迎える方には、その点を丁寧に説明し、人に慣れている猫がいる通常の譲渡会や、我々の運営する保護猫カフェをご案内することもあります」

それでも「迎えたい人」が集まるわけ

というわけでシャー猫譲渡会には譲渡希望者にも高いハードルが設けられているのだが、それでも「この子を迎えたい」と希望する人は少なくない。

「参加する猫の中には『人には慣れていないけど猫には慣れている』という子も多いんです。なので『先住猫と仲良くしてくれれば人に懐かなくてもいい』という方もいますし、『飼いづらくても全然構わない』『自分に慣れてくれなくても一緒に暮らしたい』という方も、実はたくさんいらっしゃいます」

もちろん、猫の初心者だからといって最初から譲渡を拒むわけではない。

まずは気軽に猫たちを見に来てもらい、話を聞いたうえで“それでも迎えたい”と考える人には、「ねこかつ」側も丁寧にサポートするという。

「シャー猫譲渡会は上級者向けであることは事実ですが、『それでも受け入れたい』という方には、私たちも全力でサポートします。トライアル期間も最低2週間という目安にこだわらず、時間がかかっても構いません。そしてシャーシャー猫は、トライアル中に懐くことはほぼありません。一緒に生活しながら、環境に慣れていくのをゆっくり見守っていただく形になります」

なお譲渡の際には、最低2週間のトライアルに加えて、4万5000円の譲渡金が必要となる。これは不妊・去勢手術、ウイルス検査、ワクチン接種などの医療費を含む、保護活動の継続に不可欠な費用だ。

チラシの表紙を飾る元祖シャー猫

今回の譲渡会には、さまざまな背景を持つ猫たちが参加する。

その中でも象徴的な存在がオレガノ（推定6歳・女の子）だ。

2024年2月の第1回シャー猫譲渡会からチラシの表紙を飾り続けている猫だ。

「この子を多頭飼育崩壊の現場から保護したのは3年ほど前でした」と梅田さんは語る。

「地域で孤立していた高齢男性が、野良猫を40頭近くまで増やしてしまった現場でした。交通事故で轢かれる子猫も出てきたり、多頭飼育崩壊の状況を注意した人が警察を呼ばれたりと、ご近所トラブルが絶えませんでした」

梅田さん自身も、何度も「警察を呼ぶぞ」と追い返されながらも通い続け、説得を重ねて保護にこぎつけた。

「最終的に30頭ほど保護しましたが、次々と譲渡が決まり、今も我々のもとに残っているのはオレガノだけです」

過酷な環境下で人への警戒心を持つようになったオレガノ。当初はスタッフも触れることができない“上級”のシャー猫だった。しかし今では、時間をかけて寄り添ってきたスタッフには触れさせてくれるまでに変化している。

梅田さんによれば、「男の子のシャー猫はコロッと人に慣れてしまうこともあるけれど、女の子のシャーシャーは長引く事が多い」とのことだ。

漆黒ボディから繰り出す“シャー”

取材当日、「保護猫カフェねこかつ川越店」で“シャー”と挨拶してくれた黒猫の鏡月（推定5歳・女の子）も、その一例だ。

保護前の鏡月がいたのは、個人宅の敷地に作られた鳥小屋のような囲いの中。大量の猫と一緒に閉じ込められ、夏は灼熱、冬は極寒という厳しい環境で暮らしていたという。

飼い主の高齢女性が亡くなった後、実家に戻った息子が「殺処分する」「山に捨ててくる」と騒ぎ、猫の世話を手伝ってきた近隣住民とのトラブルに発展。そんな境遇から保護された。

威嚇の裏にある人間の問題

梅田さんは、人を威嚇する猫＝“シャーシャー猫”が生まれる背景についてこう語る。

「猫が“シャー”と言うのは、攻撃的な性格だからというより“怯えているから”という場合が大半です。猫がシャーシャー猫になってしまうのは、すべて人間の側に原因があると私は思っています」

そのためシャー猫譲渡会の会場では、多くの猫が静かに身を縮めている。「無理に近づいて“シャーと言わせる”ことは避けてほしい」と梅田さんは強調する。

「慣れない場所で大勢に見られることで、参加する猫たちは固まっている場合が大半です。ゆっくりと猫のペースに合わせて、ただ見守っていただければ十分です」

人慣れのスピードは未知数

人間への不信感の根が深い猫たちでも、寄り添う時間が積み重なれば、少しずつ表情が変わり始める。春日部市の多頭飼育崩壊現場から保護されたオパール（推定7歳・女の子）も、まさにその一頭だ。

取材当日、保護猫カフェに遊びに来ていた常連さんが、オパールのことをこう教えてくれた。

「ちょっと天然さんで、すごくゆっくりした猫パンチをしてくれるんですよ（笑）。なかなか仲良くはなれないけれど、それがまた可愛くて」

人慣れのスピードには個体差があり、オパールのような参加予定の猫たちがどのくらい新しい家に馴染むかは未知数だ。梅田さんはこう語る。

「少しずつ飼い主さんに慣れていく可能性は高いですが、やはりなかなか慣れない子もいます。だからこそ“一定の距離を保ったままでも、一緒に生活したい”と思える方なら、猫も幸せになれるのではないかと思います」

人に甘えることを覚えた猫もいれば、距離を保ったままの猫もいる。それでも“そのままの姿”を尊重しようと手を差し伸べる人がいるからこそ、シャー猫譲渡会は4回目を迎える今も、多くの共感を集め続けている。

取材・文＝古澤誠一郎