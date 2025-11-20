「子猫だけが救われる構造を変えたい」“シャーシャー猫”を集めた譲渡会を開く理由を主催の「ねこかつ」に聞いた

人に慣れていない“シャーシャー猫” だけを集めた譲渡会が、猫好きのあいだで話題を呼んでいる。

主催するのは埼玉県川越市を中心に猫の保護活動や保護猫カフェの運営などを行う「保護猫カフェねこかつ」。13年で約5000頭の猫たちを保護・譲渡してきた保護猫活動団体だ。

この特殊な譲渡会を開催する理由と、反響の背景を代表の梅田達也さんに聞くと、保護猫を取り巻く構造的な課題と、梅田さんが抱く強い信念が見えてきた。

“シャーシャー猫”を集めた理由

「保護猫カフェねこかつ（以下、ねこかつ）」が、人をシャーシャーと威嚇するような「人馴れしていない猫」だけを集めた「最強の保護猫譲渡会（以下、シャー猫譲渡会）」を始めたのは2024年2月。

11月24日に東京・目白駅近くの会場で開催予定の譲渡会が第4回目になる。

梅田さんによると、まず開催の背景には、「人に慣れていない猫ほど譲渡の機会が極端に少ない」という現実がある。譲渡の機会となる猫カフェでは人前に出ている割合が低いうえ、譲渡会でも子猫や人懐っこい猫のほうが人気。人馴れしていない猫は譲渡会に参加すらできないことも多いからだ。

梅田さんは言う。

「人に慣れるまで1年以上かかる子もいますし、3年経っても人に心を開かないままシニア猫になる子もいます。猫の一生を考えると、早い段階で飼い主さんのおうちに行ったほうが絶対に幸せですし、『保護猫にはこういう子たちもいて、この子たちも幸せになれるんだよ』というメッセージになることも意識して、この譲渡会を開催しています」

「救いたいけど救えない」ジレンマ

過酷な状況にいる猫をできるだけ多く保護し、譲渡につなげたい保護猫団体にとって、人馴れしていない猫は“保護のハードルが高い存在”でもあるという。

「保護猫団体の受け入れ余力は限られており、人馴れに時間のかかる猫が増えるとキャパシティがすぐに埋まり、新たな保護が難しくなる…という現実があります。

一方で人馴れしていない猫は、怪我や病気のある猫や、年齢の高い猫と同様、保健所で殺処分の対象になりやすい。そのため保護猫団体は『自分たちでなんとかしたいけれど、これ以上は受け入れられない』という歯がゆさを抱えています」

人を威嚇する猫には、過酷な環境で生きていた野良猫や、多頭飼育崩壊から保護された猫も少なくない。だからこそ救いたい。けれど、救えない…。人馴れしていない猫を、人馴れしていないまま受け入れてもらうシャー猫譲渡会は、そんなジレンマを解決したいという願いが込められているのだ。

“不人気猫”を救ってきた13年

当初はシャー猫譲渡会で「1頭でも譲渡が決まれば良い」と思っていた梅田さん。

しかし第1回は44頭中18頭の譲渡が決まり、入場制限がかかるほどの盛況となった。2回目、3回目と続ける中で「応援してくださる方が多くいることも含めて、想像以上の手応えを感じている」とのこと。

梅田さんは、保護猫カフェを始めた2013年から「世間的に不人気とされる猫」を積極的に保護してきた経験を持つ。

当時は、保護団体が受け入れるのは子猫中心で、成猫は今以上に殺処分となりやすかった時代。梅田さんが成猫の保護を始めた際には「子猫だけ保護すべき」と批判もされたそうだが、実際には多くの協力者と譲渡希望者が集まった経験が、シャー猫譲渡会の実現に繋がっているという。

「かつては猫エイズを持つ子も保護されにくい存在でしたが、いまでは受け入れてくれる方が多くいます。シャー猫譲渡会も13年前に開催したら受け入れてもらえなかったと思いますが、今は受け入れてくれる方が多くいます。それは猫に関わるさまざまな人達が、少しずつ世の中を変えてきたからだと感じます」

「ねこかつ」のシャー猫譲渡会の反響を受け、全国各地の保護猫団体がシャー猫譲渡会を開催する動きも生まれている。そんな傾向に梅田さんは好意的だ。

「われわれの活動は経済活動ではなく、潰し合って独占するものでもないので、同じような譲渡会の開催は大歓迎です。これまで日の目が当たらなかった猫たちの譲渡が増加し、そのぶん保護団体全体が新たな受け入れを進めやすくなることに意義があると考えています」

目標は「保護団体が不要になる社会」

「ねこかつ」は、シニア猫の譲渡会も過去に開催するなど、シャーシャー猫以外にも「これまで譲渡対象として人気になりにくかった猫」に光を当てる活動を継続してきた。その根底には「全ての猫たちにおうちを見つけてあげたい」という梅田さんの強い思いがある。

「歳をとっていたり、怪我をしていたりする子たちも、お迎えにつながるような試みを少しずつでもしていきたいです。そうした特徴は我々人間からするとハンディキャップに見えるかもしれませんが、猫自身は気にしていません。そこは受け入れる側の人間の心次第です」

梅田さんの最終的な目標は、「自分たちのような保護猫団体が使命を果たしたうえで消滅すること」だ。

「シャー猫譲渡会が当たり前の存在になり、『あのくらい人に慣れていない猫でも迎えられる』という認識が広まれば、私たちが動かなくても、一般の方が保護して飼いはじめるケースが増えるはずです。

さらに適正飼育の啓発が浸透すれば、地域での不妊・去勢手術が進み、多頭飼育崩壊も減り、保護される猫自体も少なくなるでしょう。猫と人が暮らす限り、飼育放棄はゼロにはならないと思いますが、その数を少しでも減らしていきたいと考えています」

後編「威嚇するのは生き抜いてきた証…“シャーシャー猫”ってどんな子？『最強の保護猫譲渡会』に参加する猫たちの物語」では譲渡会に参加予定の“シャーシャー猫”たちの素顔に迫る。

取材・文＝古澤誠一郎