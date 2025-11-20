¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëµ×ÊÝ·ú±Ñ Photo/Getty Images

¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡¢¥»¥ê¥¨A¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Î¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥Ö¤«¤éÇ®Îõ¤Ê´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²Æ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤­¤¿¤è¤¦¤À¡£Èà¤Î·ÀÌó¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë6000Ëü¥æ¡¼¥í¤Î°ãÌó¶â¤ò»ÙÊ§¤¦°Õ»×¤ò»ý¤Ä¥¯¥é¥Ö¤¬¡¢Ê£¿ôÂ¸ºß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥¨¥¯¥ì¥à¡¦¥³¥Ì¥ë»á¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£

ÆÃ¤Ë¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ï¡¢±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤ÎÊä¶¯¤È¤·¤Æµ×ÊÝ¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢6000Ëü¥æ¡¼¥í¤Î°ãÌó¶â¤òÍ­¸ú²½¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µ×ÊÝ¤ò½ä¤ëÁèÃ¥Àï¤Ï·ã²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¡¢¥Ê¥Ý¥ê¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¡¢¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿·×7¥¯¥é¥Ö¤¬´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£

µ×ÊÝ¤Ï¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ç¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢²¤½£¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤âµ±¤­¤òÊü¤ÄÆ±Áª¼ê¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥ê¡¼¥°¤Ç½½Ê¬¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¹â³Û¤Ê°ãÌó¶â¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤³¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬³ÍÆÀ¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤Ï¡¢µ×ÊÝ¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤¬²¤½£¤Ç¤É¤ì¤Û¤É¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤±¤Ð¡¢µ×ÊÝ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤Ï¡¢º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÎÃíÌÜÅÀ¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£