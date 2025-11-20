21日から公開される、細田守 監督の最新作『果てしなきスカーレット』。

青春や友情、家族の絆、現実と仮想世界など、様々なテーマで世界中を魅了し続ける細田監督が、新たな境地に挑戦した意欲作です。

（細田 守 監督）

「作り始めた頃はちょうどコロナ禍が明けた頃だったけども、そこで世界は平和を取り戻すかなと思ったら、それを待ってたかのように、いろんな世界各国で争いが起きるようになった。

こういう復讐の連鎖や、報復の連鎖みたいなことが言われるけども、その先には何が待ってるのかなと。

復讐劇というスタイルは、映画の中で定番だけど、今こそ今日的なテーマじゃないかって」

21日公開の映画「果てしなきスカーレット」。

主人公は、国王である父を殺した敵への復讐を誓う王女「スカーレット」。

死者の国で戦いに身をゆだねながら旅を続け、現代からやってきた看護師の青年「聖」と、時を超えた出会いを果たすことで信頼と愛情に心動かされ変化してゆく、感動の物語です。

（スカーレット）

「絶対に探し出して、敵を討つ」

主人公のスカーレットを演じるのは、俳優 芦田愛菜さんです。

（スカーレット役 芦田愛菜さん）

「スカーレットってすごく二面性のあるキャラクターだと感じていて、すごく強く荒々しい部分が最初は前に出てくるけど同時に、年相応の柔らかい部分だったり優しい部分も実は持っていて、バランスをとりながらその2つをうまく演じられたらいいと思っていた」

（クローディアス）

「選ばれし戦士どもよ。我に忠誠を誓え」

このほか声優陣には、細田作品ではおなじみの役所広司さんが、スカーレットの父を殺して王位を奪った叔父クローディアス役で参加しています。

（細田 守 監督）

「役所さんのすごいところって、その役になるとそういう人の声にしか聞こえない。今回もクローディアスを撮ってるときは、大軍を率いる王様クローディアスにしか見えないし、

『バケモノの子』という作品では “熊徹” という役をやってもらったけども、その時はクマにしか見えない」

これまでの作風を一新し、全く新しい表現に挑戦している細田監督。

「果てしなきスカーレット」は21日に公開です。

（スカーレット役 芦田愛菜さん）

「今を生きる私たちにも、通じるものがたくさんある作品だと感じている。是非この壮大な映像美と、そして音楽を劇場で体感して没入してほしい」

『果てしなきスカーレット』の公開にあわせて、金曜ロードショーでは細田守監督の作品を放送します。

21日は「竜とそばかすの姫」、28日は「時をかける少女」を放送します。

ぜひご覧ください。