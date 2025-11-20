米大リーグ（ＭＬＢ）は１９日（日本時間２０日）、２０２６年のレギュラーシーズンに、米アイオワ州ダイアーズビルにある、映画「フィールド・オブ・ドリームス」の“会場”でフィリーズ・ツインズ戦を行うと発表した。

日程は８月１３日（木）。これまで２０２１年８月１２日にシカゴ・ホワイトソックス対ニューヨーク・ヤンキース戦。２０２２年８月１１日にシンシナティ・レッズとシカゴ・カブス戦が行われており、４年ぶり３度目となる。

試合はツインズのホーム開催となり、木曜日の試合の後に金曜日のオフデーがあり、土曜日にミネアポリスのターゲットフィールドで３連戦を再開する。２０２１年の第１回には映画で主役を務めたケビン・コスナーが登場し、両軍選手が映画さながらトウモロコシ畑から登場して話題を呼んだ。

なお、ＭＬＢの試合開催前々日の８月１１日にはシカゴ・カブスの３Ａアイオワ・カブスとツインズの３Ａセントポール・セインツの対戦が行われる。

※『フィールド・オブ・ドリームズ』は１９９０年にアカデミー賞作品賞にノミネートされ、２０１７年にはアメリカ議会図書館の国立映画登録簿に選ばれた。１９８９年に封切られたこの映画は、アイオワの農夫であり父親でもあるレイ・キンセラがトウモロコシ畑の世話をしていると、謎めいた声が「もし建てれば、彼は来る」という声を聞き、野球場を作ると亡霊となった往年の名選手たちが現れてくる幻想的な物語で日本でも人気を博した。