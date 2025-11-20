◆第６１回福島記念・Ｇ３（１１月２２日、福島競馬場・芝２０００メートル）＝追い切り、１１月１９日・美浦トレセン

福島コースは【２１０２】と好相性のシリウスコルト（牡４歳、美浦・田中勝春厩舎、父マクフィ）は、上野翔騎手（レースは古川吉洋騎手）を背にＷコースでラーグルフ（６歳オープン）を５馬身半追走。集中力十分に少しずつ前との差を詰めると、最後の直線では僚馬に内から手応え良く並びかけて半馬身前に出てフィニッシュ。６ハロン８４秒８―１１秒４をマークした。

田中勝調教師は「前走（毎日王冠１１着）は少し休み明けの感じがあったし、今回の方が気持ちが入っているね。動きは良かったし、仕上がっているよ」と納得の表情を浮かべた。

４月にはこの舞台でリステッドの福島民報杯を勝利し、続く新潟大賞典で念願の重賞初制覇を果たした。近２走は結果が伴わないが、実績を評価されてハンデは５８・５キロのトップハンデタイを背負う。トレーナーは「コース的にも力を出せる舞台だし、ハンデも気にならない。いいところを見せてほしい」と前を向いた。