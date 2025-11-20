『それいけ！アンパンマン』のメロンパンナちゃんの声などを務める、声優のかないみかさんが19日、『声の保護と多言語化協会』の設立記者会見に登場し、AIの使用に対する脅威と期待を語りました。

『声の保護と多言語化協会』は、声優・アーティストの声の保護に取り組み、音声AIを活用し、アニメやドラマ・映画の世界展開を後押しする多言語化の推進を目的として設立されました。

会見では、実際にAIを使用した多言語化実験を実施。かないさんの日本語での掛け合いが、AIによって、かないさんの声に近いまま、英語やフランス語に変換されました。生成された音声を聞いたかないさんは「私、英語がしゃべれたらこんな感じなのかな。私たちの（声を）こういう形で守っていただけて。無断で使わないでちゃんと権利をもってやっていただければ、AIと反対ではなく、うまく融合してやっていけたら、逆に助かることになるんじゃないかなと思っています」と話しました。

■かないみか「共存していかないといけない時代」 AIとの付き合い方を語る

これまで、声優が有志で活動する『NOMORE無断生成AI』で啓発活動を行ってきたかないさん。会見後の囲み取材で、「これからはAIと共存していかないといけない時代だと思う。向こう（海外）の役者さんが（AI変換で）日本語でしゃべるってなったら、おいおい、私たち吹き替えいらないじゃないかっていう脅威も感じながら、それでもやっぱり私たちの声を求めてやっていただけるように、私たちも精進していかないきゃいけないと思っている。お芝居をしながらの声なので、そこをちゃんと守っていただけたらいいなと思ってます」とコメントしました。

また、記者から、かないさん自身は日本語以外の言語も話すのか聞かれると、「しゃべりません！ 日本語もたどたどしいので」と回答し、会場では笑いも。そして、「AIさんに助けてもらえたらそれはそれで面白いのかなと思って、楽しみになることも増えるかもしれないので。一緒に何かができるのであれば、それはいいかなと思います」と前向きに語りました。