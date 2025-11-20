きょう（木）の朝は東・西日本で今季一番の冷え込みになっているところが目立ちます。東・西日本は午後ほど晴れるところが増えて、日差しにぬくもりを感じられそうです。関東南部は、午前は雲が多く寒さが続きますが、午後は晴れてくるでしょう。空気の乾燥が続きそうですので、火のもとの管理は十分にお気をつけください。

北日本は、太平洋側を中心に晴れ間があるものの、日本海側は雲が多く、天気は下り坂となりそうです。日本海側は夜は雨が降る見通しです。寒冷前線が通過するため、大気の状態は非常に不安定になります。落雷や突風、あられなどにも注意をしてください。また、北日本は次第に風が強まるでしょう。雪解けによる落雪などにお気をつけください。

■きょうの各地の予想最高気温

札幌 :10℃ 釧路 :9℃

青森 :11℃ 盛岡 :9℃

仙台 :13℃ 新潟 :14℃

長野 :12℃ 金沢 :16℃

名古屋:15℃ 東京 :15℃

大阪 :15℃ 岡山 :16℃

広島 :17℃ 松江 :16℃

高知 :17℃ 福岡 :16℃

鹿児島:18℃ 那覇 :23℃

3連休にかけては寒気は退き、次第に暖気が優勢になりそうです。連休は太平洋側を中心に晴れて日中は気温も上がり、紅葉狩りなど行楽日和になるでしょう。ただ、朝や晩は冷えますので、服装選びには注意をしてください。