きょう（木）の朝は東・西日本で今季一番の冷え込みになっているところが目立ちます。東・西日本は午後ほど晴れるところが増えて、日差しにぬくもりを感じられそうです。関東南部は、午前は雲が多く寒さが続きますが、午後は晴れてくるでしょう。空気の乾燥が続きそうですので、火のもとの管理は十分にお気をつけください。

北日本は、太平洋側を中心に晴れ間があるものの、日本海側は雲が多く、天気は下り坂となりそうです。日本海側は夜は雨が降る見通しです。寒冷前線が通過するため、大気の状態は非常に不安定になります。落雷や突風、あられなどにも注意をしてください。また、北日本は次第に風が強まるでしょう。雪解けによる落雪などにお気をつけください。

■きょうの各地の予想最高気温
札幌　:10℃　釧路　:9℃
青森　:11℃　盛岡  :9℃
仙台　:13℃　新潟　:14℃
長野　:12℃　金沢　:16℃
名古屋:15℃　東京　:15℃
大阪　:15℃　岡山　:16℃
広島　:17℃　松江　:16℃
高知　:17℃　福岡　:16℃
鹿児島:18℃　那覇　:23℃

3連休にかけては寒気は退き、次第に暖気が優勢になりそうです。連休は太平洋側を中心に晴れて日中は気温も上がり、紅葉狩りなど行楽日和になるでしょう。ただ、朝や晩は冷えますので、服装選びには注意をしてください。