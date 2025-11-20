ÆüËÜÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼Î¨¤¤¤¿¥Ö¥é¥ó´ÆÆÄ¤¬´Ú¹ñ¤Ç¶ìÀï¡Ä¡È½é2Ï¢ÇÔ¡É´Þ¤à³«Ëë7»î¹ç3ÇÔ¡¢¼çÎÏÉé½ý¤ÇÇº¤ß¿¼¤¯
¤«¤Ä¤ÆÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤¿¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥Ö¥é¥ó´ÆÆÄ¤¬´Ú¹ñ¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´Ú¹ñ¤ÎÈþ¿Í¥Ð¥ì¡¼Áª¼ê¡¢ÂçÃÀ¥¹¥¤¥à¥¦¥§¥¢¤ËÊÑ¿È
Æ±»á¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¸½Âå¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥¹¥«¥¤¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥º¤Ïºòµ¨¤Ë¥Á¡¼¥à»Ë¾å½é¤Î»°´§¤òÃ£À®¤·¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï½øÈ×¤Î½ÐÂ¤¬¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£¤Þ¤ÀÂè2¥é¥¦¥ó¥É½øÈ×¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¹¤Ç¤Ë7»î¹ç¤Ç3ÇÔ¤âµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²¿¤è¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¥Ö¥é¥ó´ÆÆÄÂÎÀ©¤Ç½é¤Î2Ï¢ÇÔ¤â·Ð¸³¤·¤¿¡£ÉÔÄ´¤Î¸¶°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼çÎÏ¥»¥Ã¥¿¡¼¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¹¥ó¥Ó¥ó¤ÎÉÔºß¤¬Âç¤¤¤¡£
¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¹¥ó¥Ó¥ó¤Ïµî¤ë10·î29Æü¤Î¿å¸¶KEPCO¥Ó¥¯¥¹¥È¡¼¥àÀï¤Ç¸ª¤òÉé½ý¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ï¸½Âå¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤¬3-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÍÍÁê¤¬°ìÊÑ¤·¡¢4»î¹ç¤Ç1¾¡3ÇÔ¤ÈÊø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£OKÃùÃß¶ä¹Ô¡¦¥¦¥È¥á¥ó¤È¤ÎÏ¢Àï¤Ï2»î¹ç¤È¤âÇÔ¤ì¡¢Âç´Ú¹Ò¶õ¥¸¥ã¥ó¥Ü¥¹¤È¤Îº£µ¨½éÂÐÀï¤Ç¤âÎÏÉé¤±¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢3ÇÔ¤Î¤¦¤Á2»î¹ç¤Ï¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡¢¾¡¤ÁÅÀ1¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿ÅÀ¤Ï¤ï¤º¤«¤Êµß¤¤¤È¸À¤¨¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¹¥ó¥Ó¥ó¤ÎÉüµ¢»þ´ü¤â°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÉÔÆ©ÌÀ¤À¡£¸½ºß¤â¸ª¤ËÊÝ¸î¶ñ¤òÃå¤±¡¢¼£ÎÅ¤ÈµÙÍÜ¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âç´Ú¹Ò¶õÀï¤â´ÑµÒÀÊ¤ÇÀï¶·¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¸½ºß¤Ï¹µ¤¨¥»¥Ã¥¿¡¼¤Î¥¤¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¥ç¥×¤¬ÂåÌò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢·Ð¸³ÉÔÂ¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£2022-2023¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿25ºÐ¤Î4Ç¯ÌÜ¤Ç¡¢ºòµ¨¤Î26»î¹ç¡¦64¥»¥Ã¥È½Ð¾ì¤¬ºÇÂ¿µÏ¿¡£½ÅÍ×¤Ê¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¤Îí´í°¤ä¥ß¥¹¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¥¤¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¥ç¥×¤Î¤Û¤«¤Ë¥¥à¡¦¥ß¥ç¥ó¥°¥¡¥ó¡¢¥Ú¡¦¥¸¥å¥ó¥½¥ë¤Ê¤É¤Î¥»¥Ã¥¿¡¼¤â¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ö¥é¥ó´ÆÆÄ¤ÏÈà¤é¤òÀÑ¶ËÅª¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥Ú¡¦¥¸¥å¥ó¥½¥ë¤Ï¤Þ¤À¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬¤Ê¤¯¡¢¥¥à¡¦¥ß¥ç¥ó¥°¥¡¥ó¤ÏÀè·îËö¤Ë·³ÉþÌ³¤ò½ª¤¨¤Æ¹çÎ®¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¥Á¡¼¥àÀï½Ñ¤ÎÅ¬±þ¤Ë»þ´Ö¤¬É¬Í×¤À¤«¤é¤À¡£
¥Ö¥é¥ó´ÆÆÄ¤ÎÇº¤ß¤Ï¿¼¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£¸½Âå¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤Ï¸µ¡¹¡¢¥ì¥·¡¼¥ÖÎÏ¤Î¹â¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º£µ¨¤â¥ì¥·¡¼¥ÖÀ®¸ùÎ¨¤Ï7°Ì¡Ê23.26¡ó¡Ë¡¢¥Ç¥£¥°6°Ì¡¢¼éÈ÷Áí¹ç7°Ì¤ÈÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºòµ¨¤Ï°µÅÝÅª¤Ê¹¶·âÎÏ¤Ç¼åÅÀ¤òÊä¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤ÏÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£·Ð¸³¤ÎÀõ¤¤¥¤¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¥ç¥×¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÌò³ä¤Ï¤è¤êÂç¤¤¯¤Ê¤ë¡£
¥Ö¥é¥ó´ÆÆÄ¤Ï¹¶·âÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢¥·¥ó¡¦¥Û¥¸¥ó¤ò¡Ö¥ì¥·¡¼¥Ö²ÄÇ½¤Ê¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¡×¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Þ¤ÀÂç¤¤Ê¸ú²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¤¤Å¤é¤¤¡£³°¹ñ¿Í¥¨¡¼¥¹¤Î¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥ì¥¤¥Ð¤â¥¢¥¿¥Ã¥¯À®¸ùÎ¨47.76¡ó¡¢¥¢¥¿¥Ã¥¯¸úÎ¨33.06¡ó¤È¿ô»ú¤¬¿¤ÓÇº¤ß¡¢ÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤¬»Ä¤ë¡£
½øÈ×¤«¤é½ç°ÌÁè¤¤¤¬·ã¤·¤µ¤òÁý¤¹¤Ê¤«¡¢¥Ö¥é¥ó´ÆÆÄ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²ò·èºö¤ò¸«¤¤¤À¤¹¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤À¡£