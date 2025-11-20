“演技理論の言い争い”から同僚を殺害…40代韓国俳優、懲役12年の判決「生命奪われた重大事件」

演技理論について語り合っていた最中に激昂し、同僚を殺害した罪で裁判にかけられていた40代の俳優A氏に、懲役12年の判決が下された。

韓国メディア『ニュース1』によると、11月19日、水原（スウォン）地裁・平沢（ピョンテク）支部刑事1部は、殺人罪で起訴されたA氏に対して懲役12年、さらに5年間の保護観察を言い渡した。

A氏は今年5月1日午前、京畿道（キョンギド）安城（アンソン）市のマンションで、一緒に働く40代の男性B氏を鈍器で殴り、死亡させたとして起訴されていた。

報道によれば、端役俳優として活動していたA氏は、B氏と酒を飲みながら演技理論について話すうちに口論となり、犯行に及んだという。犯行後は自ら警察に通報して逮捕され、容疑も認めていると伝えられている。

裁判所は「被告人が犯行を認めている点、犯行が突発的に起きたとみられる点、事件直後に自ら通報した点は有利な事情として考慮できる」としつつ、「一方で、被害者が回復不能な生命を奪われた重大事件であり、犯行手口や内容は不利な事情」と指摘した。

さらに「遺族が厳罰を求めている点も量刑に反映した」とした。ただし、検察が求めた電子監視装置（位置追跡装置）の装着命令については、法的要件を満たしていないとして棄却した。

裁判部はこれについて「再犯リスク評価や前歴などから保護観察の必要性は認められる」としながらも、「より厳格な基準を要する電子監視装置の装着については、提出された資料だけでは必要性を立証できない」と説明した。

（記事提供＝OSEN）