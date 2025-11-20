全長2.5m級！ 超小型「“2人乗り”軽乗用車」に注目！ 後輪駆動の“快速”性能×解放感で「十分に満足です」！ 精悍「シーサー」顔もカッコいい「ちょうどいいサイズ」エイム「EVM」がスゴい

シーサー顔の精悍「超小型車」に注目

さまざまなメーカーがブースを出展していた「ジャパンモビリティショー2025」では、どうしても大手自動車メーカーのブースに注目が集まりがちですが、それ以外のブースでも注目したいモビリティが複数展示されていました。

その中でも注目を集めていたのが、黄色い軽自動車のナンバーをつけた小さな電気自動車である、AIM（エイム）がリリースする「EVM」というモデルでした。

「ちょうどいいサイズ」の2人乗り軽乗用車、エイム「EVM」とは

【画像】超カッコいい！ これが超小型「“2人乗り”軽乗用車」です！ 画像で見る（30枚以上）

EVMはいわゆる「超小型モビリティ」に属する乗り物となっており、その中の認定制度を使って保安基準等の基準緩和がなされたものとなっています。

その代わり、認定された地域のみの運行に制限されていたり、高速道路に乗ることができなかったり、最高速度が60km／hに設定されていたりと制限があり、位置づけ的には原付バイク以上軽自動車未満の移動手段となっているのです。

そんな超小型モビリティのEVMは2人乗りで、全長2490mm×全幅1295mm×全高1560mmと、一般的な軽乗用車よりもコンパクトなサイズを特徴とします。

最低回転半径は3.5mと高い小回り性能も持ち合わせており、満充電で120kmの航続距離を実現し、満充電までは200Vで5時間とのこと。

駆動方式は後輪駆動で、車載電池はリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを使用。最高出力は14kWと控えめですが、最大トルクは70Nmとターボなしの軽自動車と同等かそれ以上のものとなっているため、日常使いで不満を覚えることはなさそうなスペックとなっているのも魅力です。

そしてEVMの最大の魅力がその愛らしいスタイルでしょう。

沖縄の守り神「シーサー」をイメージしたデザインは、いすゞや日産でデザインの指揮を執った中村史郎氏が監修しているとのこと。ルーフ部はTバールーフとなっていて、解放感もバツグンでした。取り外したルーフはトランクに収納することもできるようになっています。

さらに足回りなどのエンジニアリング面は、トヨタ「C-HR」の開発責任者を務めた人物が取りまとめており、品質管理面はホンダに籍を置いていた人物が担当しているということで、その仕上がりは新興メーカーのそれとは一線を画す本格的なものとなっています。

そのため、インテリアに備わる装備も2眼式の液晶マルチメーターやスマホ接続可能な7インチモニター、ハンズフリー電話も可能なステアリングスイッチ、パワーウインドウにエアコンと、一般的な軽自動車並みかそれ以上のものが標準となっているのもポイント。

2025年夏より沖縄で販売がスタートしており、主に観光で訪れた人たちの移動手段として使われることを想定しているとのことですが、のちのちは島嶼部や地方の集落などの人々の生活をより豊かにするものとして普及を目指していくとのこと。

現在は、東京都大島町から引き合いがあったということで認可を取得しており、会場にも品川ナンバー（大島町は品川ナンバー管轄）を掲げた車両も展示されていました。

現在の価格（消費税込み、補助金除く）は209万円と少々お高めではありますが、今後普及が進むにつれて価格も下がっていくと思いますので、全国で乗ることができるようになる日が来ることを楽しみに待ちたいところです。