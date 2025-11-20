氷点下パックで、ひんやり長持ち。お弁当にも、アウトドアにも【ロゴスパーク】の保冷バッグがAmazonに登場中‼
断熱・抗菌・撥水。毎日にちょうどいい、5リットルのクーラートート【ロゴスパーク】の保冷バッグがAmazonに登場!
ロゴスパークの保冷バッグは、お弁当やちょっとした買い物に最適な、容量約5リットルのコンパクトサイズ。
保冷力を高める10ミリリットル厚の断熱材を採用し、別売りの強力保冷剤「氷点下パック」Mサイズが収納できる専用ポケットを搭載。夏場でも長時間の保冷が可能で、お弁当やドリンク、冷蔵品の持ち運びに便利な設計となっている。
内側には抗菌加工、外側には撥水加工を施し、衛生面と耐候性にも配慮している。
ハードタイプ・ソフトタイプ両方の氷点下パックに対応し、用途に応じた使い分けが可能。軽量で持ち運びやすく、普段使いはもちろん、ピクニックやアウトドアなどのシーンでも活躍すること間違いなしだ。
