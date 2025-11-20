「朝起きたばかりなのに疲れている」「会社や学校に行くのが憂鬱」といった体調不良に悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。自律神経の名医・順天堂大学医学部の小林弘幸教授いわく、「自律神経を整えれば、自然に体調はよくなっていく」そうで――。そこで、小林教授の著書『毎日の体調がよくなる本 − ちょっとしたことだけど効果的な方法50』から一部引用・再編集し、〈おうちでできる、自律神経を整える健康法〉を当連載にてお届けします。今回のテーマは「交感神経はアクセル 副交感神経はブレーキ」です。

【イラスト】交感神経と副交感神経を自動車にたとえると…

２つは真逆のはたらき

自律神経は、昼は交感神経のはたらきが、夜は副交感神経のはたらきが優位になります。

交感神経は、優位になると心身ともにアクティブな状態になり、血管が収縮して血圧が上がり、心拍数は増え、瞳孔は開き、唾液は減り、胃腸のはたらきは抑制され、膀胱は拡張します。精神面でもアグレッシブな状態となり、気分が高揚して緊張の状態に向かいます。

一方、副交感神経が優位になると逆の状態になります。体はゆるみ、血圧は低下し、精神面でも落ち着いた状態になり、冷静で穏やかな気持ちになります。

簡単に言えば、自律神経において、交感神経はアクセル役で、副交感神経はブレーキ役なのです。

加速と減速の使い分け

自動車を上手に走らせるように、自律神経もアクセルとブレーキをうまく使い分けることが重要になります。

しかし、現代はＩＣＴ機器の発達などで頭だけを酷使する作業が多く、メールやＳＮＳなどで複雑で繊細なコミュニケーションが朝から寝る寸前まで続いたりします。



『毎日の体調がよくなる本 − ちょっとしたことだけど効果的な方法50』（著：小林弘幸／興陽館）

こんなストレスフルの生活だと、いつも自律神経のアクセルを踏んでいるような状態となり、交感神経が過剰なほど優位なままになってしまいます。こうして自律神経のバランスを崩してしまった人を、これまで私は数多く見てきました。

