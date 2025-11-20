Photo: 千葉顕弥

2023年10月13日の記事を編集して再掲載しています。

セレクトショップ「ギズ屋台」にて絶賛発売中のギズモード編集部デザイン考案のTシャツ。

我々の手元にも届いたので、早速、出社していた編集部メンバーで着てみました。

シンプルデザインからインパクトプリントまで、サイズもS〜XXLまで取り揃えているので、老若男女におすすめできる自信作に仕上がりましたよ。

Photo: 千葉顕弥 左：リチャードはシンギュラリTシャツ（技術）（Lサイズ）、右：ハナサキは、シンプルなシンギュラリTシャツ（時空）（Mサイズ）をチョイス

ハナサキ：デザインは、リチャードが原案を考えたんだよね？

リチャード：はい。僕から「こんなイメージです」って、サンプル写真とか構想をデザイナーさんにお渡ししまして。デザイナーさんとイラストレーターさんの手によって、こんな感じのTシャツが出来上がりました。

Photo: 千葉顕弥 左：黒田はシャコT（Sサイズ）を着用。パンチのあるプリントが映えます

黒田：わたしは、ハナサキさんが着てるシンギュラリTシャツ（時空）のデザインが特に好きですね。ギズ屋台のページにあるコメントも、すごくエモくて。

リチャード：おぉ〜、嬉しい。あれ実は僕が書いたんです。ギズ屋台オリジナルでプロダクトを出すのが初めてだったから、気合い入れて書きました。

シンギュラリTシャツ（時空） 7,000 ギズ屋台で見る

ハナサキ：モンハナシャコって、そもそも俺知らなかったんだけど…やばいね（＊理由はこちらの商品ページに）。

リチャード：そう、やばいんですよスペックが。『テラフォーマーズ』っていう漫画にも出てくるので見てみてください。

ハナサキ：デザインがちょっとロックバンドのTシャツっぽいところもいいよね。今日の黒田さんみたいに、シンプルなスタイリングに合わせるのもいい。

シャコT 7,000 ギズ屋台で見る

リチャード：シンギュラリティのデザインは2点とも、気づく人は気づいてくれるかなって感じですね。

僕自身がTシャツ買うとき「100人に1人、このプリントの意味に気づく人がいれば嬉しいな」くらいの気持ちなんです。だから、街中でこのTシャツ着てる人に遭遇できたら最高に嬉しいですね。話しかけてしまったら許してください。