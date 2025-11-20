シャコから宇宙モチーフまで。ギズ編集部デザイン考案のTシャツが届きました
2023年10月13日の記事を編集して再掲載しています。
セレクトショップ「ギズ屋台」にて絶賛発売中のギズモード編集部デザイン考案のTシャツ。
我々の手元にも届いたので、早速、出社していた編集部メンバーで着てみました。
シンプルデザインからインパクトプリントまで、サイズもS〜XXLまで取り揃えているので、老若男女におすすめできる自信作に仕上がりましたよ。
ハナサキ：デザインは、リチャードが原案を考えたんだよね？
リチャード：はい。僕から「こんなイメージです」って、サンプル写真とか構想をデザイナーさんにお渡ししまして。デザイナーさんとイラストレーターさんの手によって、こんな感じのTシャツが出来上がりました。
黒田：わたしは、ハナサキさんが着てるシンギュラリTシャツ（時空）のデザインが特に好きですね。ギズ屋台のページにあるコメントも、すごくエモくて。
リチャード：おぉ〜、嬉しい。あれ実は僕が書いたんです。ギズ屋台オリジナルでプロダクトを出すのが初めてだったから、気合い入れて書きました。
ハナサキ：モンハナシャコって、そもそも俺知らなかったんだけど…やばいね（＊理由はこちらの商品ページに）。
リチャード：そう、やばいんですよスペックが。『テラフォーマーズ』っていう漫画にも出てくるので見てみてください。
ハナサキ：デザインがちょっとロックバンドのTシャツっぽいところもいいよね。今日の黒田さんみたいに、シンプルなスタイリングに合わせるのもいい。
リチャード：シンギュラリティのデザインは2点とも、気づく人は気づいてくれるかなって感じですね。
僕自身がTシャツ買うとき「100人に1人、このプリントの意味に気づく人がいれば嬉しいな」くらいの気持ちなんです。だから、街中でこのTシャツ着てる人に遭遇できたら最高に嬉しいですね。話しかけてしまったら許してください。