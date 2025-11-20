子どものころに出合った、奇妙な光景やぞっとした出来事…大人になった今でも「あれはなんだったんだろう？」と記憶に残っている不思議な体験はありますか。今回は、作家・蛙坂須美さんが体験者や関係者への取材をもとに綴った実録怪奇譚『こどもの頃のこわい話 きみのわるい話』から一部を抜粋し、追憶の怪異体験談をお届けします。

【書影】記憶の底にこびりつく、忘れたほうがいい「何か」。蛙坂須美『こどもの頃のこわい話 きみのわるい話』

* * * * * * *

首ぞろえ

壮亮さんが小学生の頃、同級生に周平君という子がいた。

勉強も運動も中の下といったところで、目立つタイプではない。

壮亮さんとは特に仲が良かったわけではないが、家が近所で登校班が一緒だったため、言葉を交わす機会はそれなりに多かった。

その周平君の一家が、奇妙な新興宗教に入れ込んでいるとの噂が流れた。

当時の壮亮さんは「シンコーシューキョー」とはどういったものか、いまいちよくわかっていなかった。しかしどちらかといえばよくないものなのだろうということは、その言葉を口にするときの大人たちの表情から察せられたという。

以後、周平君の様子は少しずつおかしくなっていった。

わかりやすい変化は服装である。

夏でも冬でも雨の日も雪の日も、いつも同じ服を着て登校してくるようになったのだ。

それというのが経文らしき文字がびっしりと書き込まれた半袖Ｔシャツで、見るからに垢じみていたとか異臭を放っていたとかいう記憶はないから、おそらくは何着かをローテーションしていたのだろう。

おかしな連中が出入り

奇行も目立ちはじめた。

具体的には、なにもない空間に向けて合掌する、授業中にとつぜん真言のようなものを唱え出す、筆箱に大量の昆虫の死骸を詰め込む、ノートに意味不明な落書きをするなどで、女子生徒の中には周平君のことを本気でおそろしがり、保健室登校になってしまう者もいたそうだ。

周平君の家におかしな連中が出入りしている、との噂もあった。

その人たちは皆一様に周平君とお揃いの経文Ｔシャツを身につけていたらしく、どうやら周平君の家は彼らの集会所になっているようだった。

近隣住民からすれば、そのような状況は不気味且つ不安である。

とはいえ、経文の書かれたＴシャツを着て町中を闊歩してはいけないという決まりはない。彼らがどんな宗教に帰依していようが、法に抵触しないかぎり、信仰の自由は保障されねばならない。

実害がない以上、気持ちが悪いからやめてください、というわけにはいかないのだ。

もちろん壮亮さんも周平君のことを薄気味悪いと思っていた。けれど登校班が一緒だから、朝には必ず行動をともにしなければならない。

もはやトレードマークとなっている経文Ｔシャツを着た周平君を見て、道行く人たちは顔をしかめたりひそひそ話をしたりと、思い思いの反応をする。

近くにいると自分までもが異常者の仲間入りをしたようで、学校までの道のりが心底苦痛だった。

プリントを託されて

ある日、周平君が学校を休んだ。

奇行に走るようになってからも登校はちゃんとしていたので、珍しいなと思ったおぼえがある。

壮亮さんは担任から周平君の宿題プリントを託された。家が近いのだからおまえが届けろというわけだが、一人で行くのはいささか心許ない。

それで壮亮さんは、当時仲の良かった同級生の豊君についてきてもらうことにした。気乗りしない壮亮さんにひきかえ、豊君はむしろ興味津々といった様子で、

「あいつの家、どんな感じなのかな？ お経のＴシャツを着てるくらいだし、家中にお札が貼ってあるとか？」

などと軽口を叩いている。

玄関扉を開けると

いやなことを言うなあ、と壮亮さんは暗澹とした気持ちになった。

あいつの家ならそんなこともあり得るかもしれない、と思ったのだ。

玄関扉を開けて現れたのは周平君のお母さんだった。やはりというか当然のように経文の書かれたＴシャツを着ている。

「あらあ、わざわざありがとう。周平はいまちょっと挨拶できないんだけど、よかったらジュースでも飲んでいって」

壮亮さんが断るより先に、

「それじゃあお邪魔します！」

と豊君は家に上がる気満々で返事をしてしまう。

こうなってはしかたがないと、豊君と二人、玄関扉を潜った壮亮さんは絶句した。

読経のような声

家の奥に続く廊下の壁一面に、無数のお札が貼られているのだ。

これにはさすがの豊君も玄関先に立ち尽くし、呆然としている。

家の奥からは読経のような声が聞こえ、線香のにおいが鼻を衝く。

ほんとうに帰りたい、と壮亮さんは思った。

にもかかわらず、どういうわけか身体がひとりでに動いて靴を脱いでいる。

周平君のお母さんに導かれるがまま、壮亮さんと豊君は廊下の先へと進んでいった。

一歩足を踏み出すごとに、視界が狭まっていくようである。

廊下を抜け通された居間の壁も、同じようにお札だらけだった。

そこでジュースを供されるのかと思いきや、周平君のお母さんは次の間に通じる襖の前まで歩いていくと、それを一息に開け放った。

十畳ほどの和室に、みっちりと、立錐の余地なく人が立っている。

皆が皆お揃いの経文Ｔシャツを身につけて、スイカみたいに見えるものを抱えていた。それを大事そうに撫でさすりながら、ぶつぶつと何事かを唱えているのだ。

最初に声を上げたのは豊君だった。

一拍遅れて、壮亮さんの絶叫が続く。

抱えているのは

彼らが抱えているのは、スイカではなかった。

首である。

子供の首。

周平君の首だ。

どれも同じ顔だった。

白く濁った両目を見開き、口の端からは一筋の血が垂れている。

その部屋にいる全員が全く同じ周平君の首を抱え、撫でさすり、唱え言をしていた。

「ご利益がないのよねえ、『くびぞろえ』じゃないと」

そう言って小首を傾げた周平君のお母さんも、いつの間にか周平君の首を抱えていた。

その言葉が終わらないうちに、ぶぼっ、と音がした。

お母さんが持った周平君の鼻から真っ黒な液体が流れ出ている。

水道の蛇口を思い切りひねったような、それはすごい勢いだった。

ぶぼっ、ぶぼっ、と立て続けに噴射音がして、イカ墨じみた液体が部屋中に飛び散った。

壮亮さんの意識はそこで途切れる。

誰かのすすり泣き

母親に手を引かれ、黒白縦縞の幕が下がった部屋に入っていった。

読経の声、線香のにおい、誰かのすすり泣き。



（写真提供：Photo AC）

白布をかけられた棺の中に、わけもわからず花を入れた。

指先で触れた頬はおどろくほどに冷たく、そのときになってようやく、自分はいま取り返しのつかない瞬間に居合わせているのだとの思いが、ひしひしと押し寄せてきた。

「葬式だったんです」

と壮亮さんは呟いた。

「それも、豊君の」

周平君の一家は…

事故だと聞いている。

下校中、駐車場から出てきた車に撥ねられた、というよりは当てられて、その場にころんとひっくり返った。

抱き起こされたときには、息をしていなかったのだという。

豊君が亡くなったのとほぼ同時期に、周平君の一家は姿を消していた。夜逃げだと噂されていたが、ほんとうの理由は知る由もない。

いまでもたまに、壮亮さんは夢を見る。

豊君と二人、周平君の家を訪ねる夢だ。

経文Ｔシャツを着たお母さんに案内され、お札だらけの廊下を抜ける。

居間から通じる次の間の襖を開けると、そこにはやはり大勢の人が立っている。

記憶とちがう点が、ただひとつ。

そこにいる人たちが抱えているのは、豊君の首なのである。

※本稿は、『こどもの頃のこわい話 きみのわるい話』（竹書房）の一部を再編集したものです。