　10番を背負ったジウ・ヴィセンテでの活躍を受け、今季からチャンピオンシップ（イングランド２部）のバーミンガムに加わった藤本寛也は、ここまでは苦境にある。

　リーグ戦でピッチに立ったのは10月１日のシェフィールド・W戦での１分のみ。リーグカップでも敗退が決まった８月の２回戦で前半にプレーしただけだ。

　評論家のジェイソン・ムーア氏は、『Football League World』で「彼の出場機会が少ないことには驚いている」としつつ、「クリス・デイビス監督に対してフェアであるなら、非常にわずかなプレータイムで、イングランドサッカーに適応しなければいけないのは確かだが、出場したときにとても軽く見えた」と述べている。

「デイビス監督のマネジメントの仕方は、自分のシステムでプレーさせる確信が100％でない限り、リスクを冒すことはない。彼にもチャンスは巡ってくると思う。だが、デイビスはチャンスを与えることを目的にチャンスを与えることはしないだろう。練習でうまくやっていると言っていたが、デイビスが望むことを理解しなければ、プレーすることはないだろう。最近までトミー・ドイルも同じだった」
 
　ムーア氏は「とにかくやっていることを続け、自分のタイミングを待つのみだ。十分に良かったら、デイビスは彼を起用するだろう。シンプルなことだ。そうでなければ、出場しないだろう」と続けた。

「彼のことは気の毒だが、デイビスから見て起用しない理由が何かあるはずだと思う。だから、気の毒だけど、それがサッカーだ。残念だがね。１月に彼が去っても驚かない。試合に出ないなら、彼はただ給料を受け取るだけになるだろう？　だから、気の毒だけど、そういうものだ。彼は去るかもしれないと思う」

　ともに加わった古橋亨梧も思うように期待に応えることができていない。藤本や古橋は、岩田智輝のようにチームの主力となれるだろうか。

