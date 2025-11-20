◆女子プロゴルフツアー 大王製紙エリエールレディス 第１日（２０日、愛媛・エリエールＧＣ＝６５９５ヤード、パー７１）

２１歳ルーキーの都玲華（大東建託）が初シード獲得に向けた一戦に臨む。

プロ１年目の今季はトップ１０に４回入るなど、メルセデス・ランキングは４９位。今大会終了時点のメルセデス・ランキングで５０位以内に入れば来季のシードが確定する。前週は予選落ちに終わった都は「もう最後の試合なんだなと。シードぎりぎりで大事なところになってくるので、気を引き締めていきたい。今週は１つでも上に行けるように一生懸命頑張りたい」と気合を入れた。

エリエールＧＣは昨年４月、下部ツアーの大王海運レディスオープンで史上６人目のアマチュア優勝。１９年に日本女子アマチュア選手権に出場するなど、思い入れがあるコースだ。「苦手ではない。コースを知ってる分、やりやすさと怖さがあるけど、知ってると良いこともあるので良い方に生かしたい」と見据えた。

課題はパッティングだ。練習時は打つ際に目を閉じたり、カップの方向を見て打つなど、感覚を研ぎ澄ませるために試行錯誤を続けている。「パターがけっこう足を引っ張ってるけど、そんなこと言ってられない。今週も怖がらずに勇気を持って打ちたい。毎日３アンダーで回れたらと思う」と上位進出を狙う。