米１０年債利回り上昇 議事録を受けて利下げ期待がさらに若干後退＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り上昇 議事録を受けて利下げ期待がさらに若干後退＝ＮＹ債券概況

リンクをコピーする みんなの感想は？

米国債利回り（NY時間16:25）（日本時間06:25）

米2年債 3.589（+0.017）

米10年債 4.133（+0.019）

米30年債 4.753（+0.020）

期待インフレ率 2.279（-0.005）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは上昇。全体的に様子見の雰囲気が強まる中、午後に公表されたＦＯＭＣ議事録を受けて、利回りは上昇に転じた。



議事録では「多くが１２月利下げは不適切とした一方、複数の委員からは１２月利下げは十分適切な可能性」と指摘していたことが明らかとなった。十分適切と指摘した複数の委員は恐らく、トランプ大統領に近いミラン理事とウォラー理事が含まれていると思われる。



明日の９月分の米雇用統計待ちの中、市場では利下げ期待をさらに若干後退させている。



２－１０年債の利回り格差は+５４（前営業日：+５４）。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト