ドル円、一気に１５７円台を付ける 議事録を受けてドル高の反応も＝ＮＹ為替概況



きょうのＮＹ為替市場、ドル円は上値追いを加速し、１５７円台を付けている。片山財務相、城内経済財政相、植田日銀総裁による３者会談後の片山財務相の会見から円安が強まり、一気に１５０ポイント上昇した格好。片山財務相は「為替について具体的な話は出ていない。市場動向は高い緊張感持って注視。丁寧に対話すること確認」などと述べていた。



また、午後に公表されたＦＯＭＣ議事録を受けて、ドル高の反応が見られたこともドル円を押し上げている。議事録では「多くが１２月利下げは不適切とした一方、複数の委員からは１２月利下げは十分適切な可能性」と指摘していたことが明らかとなった。十分適切と指摘した複数の委員は恐らく、トランプ大統領に近いミラン理事とウォラー理事が含まれていると思われる。



１６０円を一気に視野に入れる動きが出ていることで、さすがに明日の東京市場では介入が話題になりそうだ。また、明日の９月分の米雇用統計への注目が集まっている。



なお、米労働統計局（ＢＬＳ）は１０月分の米雇用統計の公表を取り止めると発表。ただ、非農業部門雇用者数（ＮＦＰ）のデータだけは、１２月５日発表予定の１１月分に組み込むとしている。失業率などの家計調査のデータは遡って収集できないと説明した。１０月分の米消費者物価指数（ＣＰＩ）も発表されない可能性がある中、１２月５日の１１月分と１０月分のＮＦＰを含んだ米雇用統計は、１２月ＦＯＭＣの行方を判断する上で、天王山となりそうだ。



政府機関閉鎖の影響が出ていることも想定され、強い内容までは期待しにくい。市場では１２月は据え置きとの見方も増えつつあるが、局面が一気に変わる可能性も留意される。



ユーロドルは４日続落し、１．１５ドル台前半まで下落。きょうの下げで２１日線を再び下回り、９月中旬からの下げトレンドを継続している。一方、ユーロ円は円キャリー取引から、一時１８１円ちょうど付近まで上昇。ユーロ発足以来の高値を更新した。



ストラテジストは、ドイツの財政拡張計画は来年のユーロ圏の成長とインフレを押し上げる可能性はあるが、ユーロの大幅上昇を促す可能性は低いと指摘している。逆にドイツのメルツ政権が来年何を実現するかについて既に期待が高まっており、その分、期待を下回れば、ユーロはネガティブに反応するリスクが存在するとも付け加えた。



ユーロに関する財政計画を巡る熱狂も過ぎ去り、より大きな為替の推進役はドルとＦＲＢになる。そのような中、同ストラテジストはＦＲＢが１２月に利下げを実施すると見ており、ユーロドルは今四半期中に１．２０ドルまで上昇する可能性があるという。しかし、その後は２０２６年第２四半期までに１．１８ドルまで下落すると予想。ＦＲＢは２０２６年にそれ以上の利下げは実施しないと見ているためだという。



ポンドドルは１．３０ドル台半ばに下落。再び２１日線を下放れる展開が見られ、９月中旬以降の下げトレンドは継続。目先は今月初旬にサポートされた１．３０ドルちょうどが意識される。一方、円キャリー取引が活発化し、ポンド円は一時２０５円台に上昇。１０月に付けた年初来高値に並んでいる。



本日は１０月の英消費者物価指数（ＣＰＩ）が発表になっていたが、前回から鈍化しており、市場ではクリスマス前の英中銀の利下げに向けた道筋がより明確になったとの見方が多い。特にサービス業のインフレが低下した点が大きく、旅行運賃、授業料、宿泊料金がいずれも予想を下回る弱さとなった。



１２月の金融政策委員会（ＭＰＣ）で決定票を握る可能性が高いベイリー総裁は、政策金利を４％未満に引き下げることにより自信を持つだろうとの声も出ていた。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

