“無重力バックパック”の「エイブルキャリー」から新ライン登場　収納量に応じて拡張するスリングバッグを発売

香港発のバックパックブランド「エイブルキャリー（Able Carry）」が、スリングバッグを展開する新ライン「コア スリング（Core Sling）」を発売する。エイブルキャリーの公式オンラインストアで11月下旬から展開し、一部取り扱い店舗では2026年1月末から取り扱う。

【画像をもっと見る】

2018年に香港で誕生したエイブルキャリーは、設立当初からアメリカ、香港で人気を集め2023年に日本に上陸。背中へのフィット感・収納性・耐久性を重視したミニマルなデザインと、独自開発の「Aフレーム」構造によって背負った際の体への負担を大幅に軽減する機能性を備える“無重力バックパック”を展開し、当初シェアの中心を占めていたアメリカや香港の売上を日本が上回るほど、国内市場での売上が大きく伸びている。

新ラインのコア スリングは、アコーディオン式の可動パネルによって収納量に合わせた拡張・圧縮が可能な拡張システム、オーガナイザーポケット、取り外し可能なストラップを搭載。ストラップを外すことでバッグインバッグやポーチとしても使用することができる。高強度・軽量・防水性を備えた素材「NEW Ultra 200x」を使用したUltraモデルと、リップストップ補強を施したリサイクルコーデュラ素材「Re/Cor 210D+1000D」素材を使用した2種類を各2色展開、2サイズをラインナップする。価格は1万2100円から2万900円。

◾️エイブルキャリー：公式サイト