デサント オルテラインと「JJJJound」がコラボ　ハードシェルジャケットなど全9型を展開

「デサント（DESCENTE）」のハイエンドカテゴリー「デサント オルテライン（DESCENTE ALLTERRAIN）」が、ジャスティン・サンダース（Justin Saunders）率いるクリエイティブスタジオ「ジョウンド（JJJJound）」とのコラボレーションコレクション第3弾を発売する。11⽉21⽇12時から11⽉24⽇23時59分までの期間、デサント専⽤アプリで先⾏抽選販売を実施する。また、11⽉27⽇からジョウンド公式オンラインストア、11⽉28⽇11時からDESCENTE TOKYO、DESCENTE BLANC 代官⼭、DESCENTE KOBE、デサント公式オンラインストアで数量限定で取り扱う。

第3弾では、デサントのテクノロジーとクラフトマンシップに、ジョウンドのミニマリズムを融合。両ブランドが共通して掲げる「実⽤性を通じた洗練」をベースに「オフマウンテン」の視点からパフォーマンスを再定義したアイテムを展開する。ワークギアや⽇常のユーティリティウェアから着想を得たダウンジャケットやハードシェルジャケット、中わた⼊りのリバーシブルジャケット、ベストに加え、ミニマルなデザインのシャツやスポンサーロゴのスキーギアモチーフのグラフィックを配したロングスリーブTシャツ、フロントホルスターポケット付きパンツ、ニットキャップ、ソックスといった全9型を展開する。グレー、トープ、ディープニュートラルを基調⾊にしたアイテムには、「Realtree® camo」や⾚色の刺繍、グラフィック、ブランドロゴを配した。価格帯は6600〜11万円。

◾️デサント：公式オンラインストア