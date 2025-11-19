ヴァレンティノが「ドゥ ヴェイン」にフォーカスしたデジタルアートプロジェクト発表、9人のアーティストとコラボ

「ヴァレンティノ（VALENTINO）」が、9人のアーティストとのデジタルクリエイティブプロジェクトを始動し、第1章にあたる映像5本をYouTubeに公開した。

【画像をもっと見る】

プロジェクトでは、「ヴァレンティノ ガラヴァーニ（VALENTINO GARAVANI）」のバッグ「ドゥ ヴェイン」に焦点を当てた9作のヴィジュアルストーリーを、デジタルメディアを通じて発信。

第1章では、参加する9人のクリエイターのうち5人の作品を公開。トーマス・アルドルフ（Thomas Albdorf）は、バッグを鏡面に映すスタジオベースのビデオシリーズを制作。エンター・ザ・ボイド（Enter The Void）は、魚やバッグが暮らす水中の砂漠ホテルという夢のような超現実的な世界を表現した。ポール・オクタヴィウス（Paul Octavious）は、16世紀のアートから着想を得たデジタル作品にドゥ ヴェインバッグを組み込み、クラシックな肖像画を再解釈。アルベルト・プラネヤ（Albert Planella）は、人工知能と映画的言語を融合し、変形する物体としてのドゥ ヴェインバッグを探索した。ティナ・トナ（Tina Tona）は、マルチメディアコラージュとデジタルアニメーションを組み合わせ、混沌と精密さ、色彩とリズムを合わせた多様な視点でバッグを表現している。なお、残る4人の作品の発表は12月初旬に予定されている。