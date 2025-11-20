米ポッドキャスト番組で言及

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は2年連続でワールドシリーズ（WS）を制し、3年連続4度目のMVPを受賞するなど充実のシーズンを送った。ナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第4戦では3本塁打＆10奪三振と異次元の活躍。バスケ界の“キング”も話題にするほどで、ファンの間で衝撃が広がった。

NLCS第4戦で、大谷は超絶パフォーマンスを披露した。打っては3本塁打、投げては6回0/3を2安打無失点10奪三振。この試合はMLBの「年間レジェンド・モーメント」に選出された。

この試合の大谷に言及したのが、米プロバスケットボール（NBA）のスーパースター、レブロン・ジェームズ（レイカーズ）だ。ジェームズとスティーブ・ナッシュがホストを務める米ポッドキャスト番組「Mind the Game」のYouTubeが18日に更新され、ゲストにNBA屈指のシューター、ステフィン・カリー（ウォリアーズ）をゲストに招いた。

カリーの凄さを伝える中、ジェームズが自ら大谷の名を口にした。ジェームズは、「俺と友人たちはグループチャットで先日の夜、オオタニのことを話していたんだ」と明かした。

友人の1人が大谷の投打での躍動ぶりを熱く訴えたと明かした上で、ジェームズは「彼（オオタニ）は両方やったんだ」と話した。

バスケ界のキングが話題に持ち出すほどの存在感に、X上の日本人ファンも驚きを隠せない。

「レブロン・ジェームズっていう神が大谷翔平っていう神の話してる」「レブロンが思わず語りたくなる大谷さんの異次元っぷり…本当に別格ですね」「大谷さん、、凄い存在になったなぁ」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）