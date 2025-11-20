»³ÅÄÍµµ®¼ç±é¡Ø¤Á¤ë¤é¤ó¡Ù¡¢ÅÚÊýºÐ»°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡È¥ô¥£¥é¥ó¡É±üÌî±ÍÂÀ¡¢¹â¶¶¸÷¿Ã¡¢¶â»Ò¥Î¥Ö¥¢¥¡¢°ÂÆ£À¯¿®¡¢ºù°æ¥æ¥¤¬½Ð±é
¡¡2026Ç¯½Õ¤ËTBS¤ÇÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¡¢U¡¾NEXT¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë»³ÅÄÍµµ®¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤ë¤é¤ó ¿·ÀñÁÈÄÃº²²Î¡Ù¤è¤ê¡¢ÅÚÊýºÐ»°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ç¶¯Îõ¤Ê¡È¥ô¥£¥é¥ó¡É¤È¤·¤Æ¡¢±üÌî±ÍÂÀ¡¢¹â¶¶¸÷¿Ã¡¢¶â»Ò¥Î¥Ö¥¢¥¡¢°ÂÆ£À¯¿®¡¢ºù°æ¥æ¥¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡TBS¥Æ¥ì¥Ó¡¢U¡¾NEXT¡¢THE SEVEN¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤àËÜºî¤Ï¡¢¶¶ËÜ¥¨¥¤¥¸¡ÊÌ¡²è¡Ë¤È¡Ø½ªËö¤Î¥ï¥ë¥¥å¡¼¥ì¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÇßÂ¼¿¿Ìé¡Ê¸¶ºî¡Ë¤Ë¤è¤ë¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø¤Á¤ë¤é¤ó ¿·ÀñÁÈÄÃº²²Î¡Ù¤ò½é¼Â¼Ì²½¡£ËëËö¤ÎµþÅÔ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ºÇ¶¯¤Î¥µ¥à¥é¥¤½¸ÃÄ¡¦¿·ÀñÁÈ¤Î»Ö»Î¤¿¤Á¤Î¹Ó¡¹¤·¤¯¤âÇ®¤¤À¸¤ÍÍ¤ò¡¢»Ë¼Â¤Ë´ð¤Å¤¤Ä¤Ä¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÈÂçÃÀ¤Ê²ò¼á¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£2026Ç¯½Õ¤ËTBS¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤È¤·¤ÆÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢U¡¾NEXT¤Ç¤Ï¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤ÎÅÚÊýºÐ»°¤ò»³ÅÄÍµµ®¡¢¡Ö»î±Ò´Û¡×¤ÎÌÌ¡¹¤òÎëÌÚ¿Ç·¡¢ÃæÂ¼Áó¡¢ºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¡¢¾å¿ùÉ¢Ê¿¡¢Æ£¸¶µ¨Àá¡¢¿ùÌîÍÚÎ¼¡¢Ìø½ÓÂÀÏº¡¢µÜùõ½©¿Í¡¢´ä±Ê¤Ò¤Ò¤ª¤È¤¤¤¦¶¯Îõ¤Ê¸ÄÀ¤È¼ÂÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¼ã¤¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¿Ø¤¬±é¤¸¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡ÈºÇ¶¯¤ÇºÇ¶§¤Î½ÉÅ¨¡É¶ÜÂô³û¤ò°½Ìî¹ä¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢±üÌî±ÍÂÀ¡¢¹â¶¶¸÷¿Ã¡¢¶â»Ò¥Î¥Ö¥¢¥¡¢°ÂÆ£À¯¿®¡¢ºù°æ¥æ¥¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ÅÚÊýºÐ»°¤é¡Ö»î±Ò´Û¡×¤ÎÌÌ¡¹¤ÈÂÐÖµ¤·¡¢Êª¸ì¤òÂç¤¤¯Æ°¤«¤¹¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡¿ÑÀ¸Ï²»ÎÁÈ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÅÚÊý¤é¡È¶áÆ£ÇÉ¡É¤ÎºÇÂç¤ÎÅ¨¤È¤Ê¤ë¶ÜÂô³ûÎ¨¤¤¤ë¡È¶ÜÂôÇÉ¡É¡£¤½¤ÎÃæ¿´¿ÍÊª¤Ç¡¢¶ÜÂô¤ÎÊ¢¿´¤È¤·¤ÆÇÉÈ¶Áè¤¤¤òÀ©¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏàÄàÑ¤Ê¼êÃÊ¤â¼¤µ¤Ê¤¤¿·¸«¶ÓÌò¤Ë¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤Î¡È±¢¡É¤òÀ¸¤¤ëÃË¤Î´í¸±¤ÊÆ÷¤¤¤È¸ÉÆÈ¤òÁ´¿ÈÁ´Îî¤ÇÂÎ¸½¤¹¤ë²øÍ¥¡¦±üÌî±ÍÂÀ¡£
¡¡¸Å¤¯¤«¤é¶ÜÂô¤Î±¦ÏÓ¤È¤·¤ÆÎÙ¤ËÎ©¤Á¡¢ÁÆË½¤Î¸Â¤ê¤ò¿Ô¤¯¤¹¼ÂÎÏ¼Ô¡¦Ê¿»³¸ÞÏºÌò¤Ë¤Ï¡¢Ç®ÎÌ¤Î¹â¤¤±éµ»¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¤ò¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¹â¶¶¸÷¿Ã¡£
¡¡¡È¾®ÂÀÅáÆüËÜ°ì¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ë·õ¤ÎÏÓ¤ò»ý¤Á¡¢¹ÖÉð½ê½Ð¿È¤Î¥¨¥ê¡¼¥È·õ»Î¤È¤·¤Æ¿ÑÀ¸Ï²»ÎÁÈ¤Î´Æ»ëÌò¤òÌ³¤á¤ëº´¡¹ÌÚÂþ»°ÏºÌò¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¸ÄÀ¤È¿§µ¤¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤ë¶â»Ò¥Î¥Ö¥¢¥¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡ËëËö¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤ò¤È¤É¤í¤«¤»¤¿¡È¿Í»Â¤ê¿·Ê¼±Ò¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Á¡¢µþÅÔ¤ò¶¼¤«¤¹¡È²ñÄÅ¼í¤ê¡É¤È¤·¤Æ¿·ÀñÁÈ¤ÈÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¤¯»§ËàÈÍ»Î¡¦ÅÄÃæ¿·Ê¼±ÒÌò¤Ë¤Ï¡¢ÆÈÆÃ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È±éµ»ÎÏ¤Ç¶¸µ¤¤«¤éÁ¡ºÙ¤µ¤Þ¤ÇÌò¤Ë¿¼¤ß¤òÍ¿¤¨¤ë°ÂÆ£À¯¿®¡£
¡¡¾ï¤Ë¶ÜÂô³û¤ÎÎÙ¤ËºÂ¤êÂ³¤±¡¢Èþ¤·¤µ¤È¶¯¤µ¤òÊ»¤»»ý¤ÄÆæ¤á¤¤¤¿·Ýµ¸¡¦¤ªÇßÌò¤Ï¡¢¥¯¡¼¥ë¤ÊÈþËÆ¤ÎÃæ¤ËÁ¡ºÙ¤µ¤È¾ðÇ®¤òÈë¤á¡¢±é¤¸¤ëÌòÊÁ¤Ë¿¼¤¤Ì¥ÎÏ¤ò¤â¤¿¤é¤¹ºù°æ¥æ¥¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡¿¹°æ¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¡Ø¤Á¤ë¤é¤ó¡Ù¤Ë¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¡ÈÅ¨¡É¤ÏÂ¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£Èà¤é¤â¤Þ¤¿¡¢ÅÚÊý¤ä³û¤é¤ÈÆ±¤¸¤¯»þÂå¤ËÀ¼¤ò¾å¤²¡¢Á¯¤ä¤«¤ËÀ¸¤¤½¤·¤Æ»¶¤Ã¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¶¯Îõ¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¸ÄÀÅª¤Ç¼ÂÎÏ¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÚÊý¤¿¤Á¤Ï°ìÃÊ¤âÆóÃÊ¤â¤½¤Îµ±¤¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òºÌ¤ê¡¢Âç¤¤¯¤¦¤Í¤é¤»¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ë¡¢¼ÂÎÏ¤È¼ÂÀÓ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿5¿Í¤Î¥¥ã¥¹¥È¡£Èà¤é¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¶¯Îõ¤Ê¸ÄÀ¤ò»ý¤Ä¡È¥ô¥£¥é¥ó¡É¤¿¤Á¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÊÒÎÚ¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥à¡¼¥Ó¡¼¤¬¡¢ÈÖÁÈ¸ø¼°SNS¤äTBS¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖYouTuboo¡×¤Ç¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜºî¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤¼¤Ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤ë¤é¤ó ¿·ÀñÁÈÄÃº²²Î¡Ù¤Ï¡¢TBS¤Ë¤Æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ2026Ç¯½ÕÊüÁ÷¡¢U¡¾NEXT¤Ë¤Æ¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤òÆÈÀêÇÛ¿®¡£
