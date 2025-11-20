西尾優希アナと竹井愛乃アナのかわいい2ショット　※「西尾優希」インスタグラム

　札幌テレビの西尾優希アナウンサーが、20日までにインスタグラムを更新。アナウンサー仲間との2ショットに「かわいい」の声が相次いでいた。

【写真】西尾優希アナのかわいいブルーコーデ

　西尾アナは「竹井愛乃アナと私服のセーターが同じ色味のブルーでした!!　実はボトムスも同じような黒・紺色系でほとんど同じコーディネート　アナウンス部ではすれ違う人が二度見していました」とつづり、新人の竹井愛乃アナとの2ショットを公開。西尾アナと竹井アナはブルーのお揃いニットを着ており、笑顔で並ぶ姿は姉妹みたいでほほえましい。

　コメント欄にはファンから「鮮やかなブルーが似合う２人」「お二人ともブルー　お似合いです」「後輩とペアルック　優希ちゃん大好き」などの声が上がっている。

■西尾 優希
2月26日生まれ。東京都出身。札幌テレビアナウンサーで出演番組は『どさんこワイド朝』やラジオ『大楽勝美のクラシックも聴いてみよう！』など。

引用：「西尾優希」インスタグラム（＠yukinishio_yn）