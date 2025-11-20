ゆりやん初監督映画『禍禍女』に前田旺志郎、アオイヤマダ、高石あかり、鈴木福ら豪華キャスト集結
ゆりやんレトリィバァ初監督映画『禍禍女』より、追加キャストとして前田旺志郎、アオイヤマダ、高石あかり、鈴木福、斎藤工、田中麗奈らの出演が発表され、キャラクターの片鱗をうかがえる本編の一部映像が解禁された。また、ゆりやん監督が第62回台北金馬映画祭に参加することも明らかになった。
【動画】豪華キャスト演じるキャラの片鱗が！ 『禍禍女』キャスト解禁映像
本作は、芸人、俳優、ラッパー、声優、ラジオパーソナリティなど多方面で活躍してきたゆりやんレトリィバァの初監督映画。
2021年、あるTV番組で「次に挑戦したいこと」として“映画監督”と語ったゆりやんに興味を持った本作のプロデューサーがコンタクトを取り、本企画が始動。2024年のカンヌ国際映画祭の開催期間中には、カンヌの地で映画監督デビューが発表され、大きな話題を呼んだ。プロデューサーは撮影までの約1年間、ゆりやんと頻繁に会い、恋バナを聞き続けていたという。そんな、ゆりやんのこれまでの恋愛がすべて詰め込まれた（!?）初監督作品がついに爆誕した。
本作の快進撃はめまぐるしく、世界22の国際映画祭に正式出品・ノミネートされ、第45回ハワイ国際映画祭では「ハレクラニ・ヴァンガード・アワード」を受賞。第54回モントリオール・ニュー・シネマ国際映画祭ではTemps Ø部門の観客賞を受賞し、さらにイタリアの第8回モンスターズ・ファンタステック映画祭では国際長編映画コンペティション部門で「最優秀作品賞」に輝いた。見事“3冠達成”という異例の快挙で、すでに世界から大きな注目を集めている。
先日、本作の主人公で、ある男性に想いを寄せる美大生・上原早苗役を南沙良が演じることが発表され、大きな話題を呼んだ。それに続き、豪華な追加キャストの情報と、キャラクターの狂気性や特徴が一部垣間見える本編映像が解禁された。
追加キャストには、映画やドラマで引っ張りだこの俳優・前田旺志郎、身体表現を中心に活動し映画『PERFECT DAYS』など多方面で活躍するパフォーミングアーティスト・アオイヤマダ、現在放送中のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』でヒロインを務める高石あかり、モデルや俳優としても活動するお笑い芸人・九条ジョー、俳優としてテレビやCMでも活躍する鈴木福、話題沸騰中のドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）に出演中の前原瑞樹、映画や舞台で確かな存在感を放つ水島麻理奈、『仮面ライダーガッチャード』（テレビ朝日系）で主人公・一ノ瀬宝太郎を演じ、人気・注目ともに急上昇中の本島純政、数々の人気作で存在感を発揮してきた平田敦子、『じゃあ、あんたが作ってみろよ』にも出演し、舞台・映画・ドラマで幅広く活躍する平原テツ、ゆりやん監督とはNetflixシリーズ『極悪女王』でも共演した斎藤工、そして数々の映画・ドラマで活躍し近年も話題作への出演が続く田中麗奈といった豪華俳優陣が決定した。
各キャストが演じる役どころや物語の全体像は、いまだ謎に包まれている。しかし、映像に収められた印象的なセリフの数々からは、本作で描かれる世界への期待が高まるばかり。今後の続報にも注目してほしい。
さらに、第62回台北金馬映画祭（11月6日〜11月23日／※現地時間）に、ゆりやん監督が参加することが決定した。11月17日〜19日に実施される舞台挨拶や観客とのQ＆A、セレモニーに登壇する予定だ。毎年多くの日本映画が上映されている同映画祭では、これまでに大島渚監督、黒沢清監督、岩井俊二監督、是枝裕和監督など、数々の巨匠の作品が紹介されてきた。
本作は、アジア映画の新たな才能を顕彰する「NETPACコンペティション」において、アジア映画促進ネットワーク（NETPAC）の審査員により優秀作品NETPAC賞に選出されている。台北金馬映画祭開催中には、NETPAC賞に選ばれたアジア各国（台湾・マレーシア・韓国・シンガポール）の監督陣と肩を並べ、トークイベントに招かれるなど、映画監督として国際的な注目が一気に高まっている。
映画『禍禍女』は、2026年2月6日より全国公開。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
※キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■前田旺志郎／増村宏役
元々ゆりやんさんのネタが大好きだったので、あの世界観が映画になるとどうなるのかワクワクしました。いざ現場に入ると本当に楽しくて幸せでした。ゆりやんさんの朝礼から撮影が始まるのですが、そこでぐっと座組に一体感が生まれるような気がして、ゆりやんさんの人柄というか人を惹きつける力が凄まじいなと日々思わされていました。演出も思ったことを真っ直ぐな意見で下さるので信頼してましたし、「なにそれ?!」みたいな指示がたまにあって、ゆりやん組やなぁと興奮しました（笑）。完成した作品は脚本からは想像がつかないような仕上がりになっており、本当に面白かったです。えげつない映画が出来たと思います。皆様ぜひぜひご覧ください!!
■アオイヤマダ／望月瑠美役
心の底から抉られるような気持ちになる場面が沢山。人間の数と、それ以上に渦巻く怨念の数。
きっと、地球のどこかで今日もまがまがしてる。
純粋だけど純粋が故に透き通った威力が一周して突撃してくる。
いつ自分が禍禍女になるのかも、
または禍禍女らしきものに取り憑かれるのかも分からない、
幽霊よりも怖いもの、それを体験し、見てきた人だから描ける物語りだと思いました。
いつも人に対して丁寧で、
学びの姿勢を忘れないゆりやん監督。
集中と緩みの繰り返される現場は心地の良い時間でした。
有難うございました!!
■高石あかり／寺本唯役
ゆりやん監督にしか出せない世界観とアイデア、ユーモアに溢れている現場で、だからこそ自分も色々な考えを持ち込み、挑戦することができました。自分の持つエネルギーを全て放出するような感情爆発のシーンもあります。迫り来る禍禍女はもちろん、欲望や執着心など人間の怖い部分にもご注目ください。
■九条ジョー／安田明人役
吉本興業の養成所の同期として、お笑いを始めた頃からゆりやんレトリィバァは、僕らを軽々と置き去りにしていく存在でした。追いつけないまま年月が過ぎ、劇場の合間に恋愛の話をした時、ようやく彼女の“人間らしさ”に触れた気がしたものです。しかしその数年後、彼女はその恋愛経験さえ奇々怪界な映像表現へと昇華してしまった。思えば、僕が最初に出会った『禍禍女』は、まさにゆりやん本人でした。今回オファーをいただき、映画監督・俳優・同期という肩書きを越えて、彼女の内側にある混ざり合った感情に触れてみたいと思い向き合いました。知れば知るほど分からなくなる――そんな彼女に翻弄されながら、気づけば撮影は終わっていました。アメリカへ旅立った彼女が日本に残した、最高で最恐の禍禍しい置き土産。ゆりやんレトリィバァという“人間の禍禍しさ”を、どうぞご堪能ください。ほら、振り返ると…あなたの後ろにも“あの女”が。
■鈴木福／大石俊介役
ゆりやんさんのお笑いの世界観がもともと好きだったので、監督をされる初めての作品に出演できて本当に嬉しいです！ とてもインパクトのある役どころをいただけたことも、とても嬉しく思います。ゆりやん監督は、本人の持っているイメージをやってみせてくれたので、現場でも笑いながら楽しくやらせていただきました。撮影中はなんだかゆりやん監督からの愛も感じて、とても嬉しかったです（笑）。とんでもなく面白い、最高の作品になっています。新しいエンターテインメントを見たぞ!!と、観たあとも不思議な高揚感がありました！ 多くの方に、この映画の衝撃を受け取ってほしいです!!
■前原瑞樹／犬山宗助役
ゆりやんさんが初めて映画監督すると聞いた時に、きっと今までにみたことのない型破りな映画が撮られるのだと思い興奮しました。なんとしてもその映画に参加したいと言う気持ちでしたので、実際に出演できてとても光栄でした。ゆりやんさんが撮る映画ってどんなのだろうと想像されると思いますが、その想像を超える新しい映画が完成したと思っています。ぜひみてください。
■水島麻理奈／吉田百合花役
ゆりやん監督のこだわりが詰まった作品です！ 監督の記念すべき処女作ながら、最初から世界観がしっかりと立ち上がっていて、撮影の時から独特の空気があり、私自身すごくワクワクしながら参加しました。完成した映像を観たとき、出演者である私自身も“この世界に参加できて本当によかった”と思えるほどの余韻がありました。ぜひ、この独特の空気とこだわりを味わってください。多くの方に届くことを願っています。
■本島純政／阿久津拓哉役
ゆりやんさんが監督をされるからこそ、絶対に今まで見たことのない世界が生まれると思って、ご一緒できるとなった時はすごく嬉しかったです！ 観た人にしか分からない衝撃体験が詰まっている作品です。僕自身も今までのイメージを裏切れるキャラクターに挑戦させていただきました！ 公開されるのが本当に楽しみです！！
■平田敦子／吉田涼花役
記念すべき初監督作品に参加させて頂けて光栄です。まだまだ不思議で分からない方なのでそれを解明するべく、今後も何か関わらせていただけたら嬉しいです。色々な怖さがある映画なのできっとどこかで必ず身につまされる。それを体験してください。
■平原テツ／渡瀬昭役
ゆりやん監督作品に出演が決まって、普段から才能を爆発させてる方なので、どのような作品に仕上がっていくんだろうと凄く興奮しました！ 作品に対しても俳優に対しても凄く真摯に向き合ってくれて、本当に演じやすかったですし、何よりも人として素晴らしかったです。今まで観たことのないジャンルの映画だと思うので、衝撃を受けて下さい。本当に面白いです。
■斎藤工／江野光聲役
ゆりやんさんの唯一無二の世界に触れられる喜びと同時に怖さがありました。自分に務まるのかなと。説明不要なまでに多方面に才能が溢れる彼女と映画監督としてご一緒し、ゆりやんさんの最適な職業は映画監督なのだと確信しました。今は“映画監督ゆりやんレトリィバァ”さんのファンです（にしても長いな名前、アピチャッポン・ウィーラセタクンばりに）。ぜひ映画館で、ゆりやん監督の才能の海に呑み込まれて下さい。新たなご自分に出会えるはずです。
■田中麗奈／渡瀬玲子役
今回ゆりやんレトリィバァさんの初監督作品に出演出来てとても光栄です。衣装合わせで初めてゆりやん監督にお会いしたとき、なぜ、この作品を作るに至ったかということをとても丁寧にご説明頂いたのが、印象的です。現場はとても楽しく、ゆりやん監督の健気でひたむきなお人柄に皆さんメロメロという感じでしょうか。現場を愛し、そして愛される方だなぁと思いました。日に日に監督としての力を発揮されていくお姿を側で見られたこと、とても貴重だと思っています。そして、脚本に描かれている強烈なキャラクターを違和感なくさらりとキュートに演じてしまう南沙良ちゃんには驚かされました！ ぜひ、期待して頂きたいと思います。出来上がりを試写で観たインパクトは忘れられません。公開して沢山の皆様に観て頂けること楽しみにしています。
【動画】豪華キャスト演じるキャラの片鱗が！ 『禍禍女』キャスト解禁映像
本作は、芸人、俳優、ラッパー、声優、ラジオパーソナリティなど多方面で活躍してきたゆりやんレトリィバァの初監督映画。
本作の快進撃はめまぐるしく、世界22の国際映画祭に正式出品・ノミネートされ、第45回ハワイ国際映画祭では「ハレクラニ・ヴァンガード・アワード」を受賞。第54回モントリオール・ニュー・シネマ国際映画祭ではTemps Ø部門の観客賞を受賞し、さらにイタリアの第8回モンスターズ・ファンタステック映画祭では国際長編映画コンペティション部門で「最優秀作品賞」に輝いた。見事“3冠達成”という異例の快挙で、すでに世界から大きな注目を集めている。
先日、本作の主人公で、ある男性に想いを寄せる美大生・上原早苗役を南沙良が演じることが発表され、大きな話題を呼んだ。それに続き、豪華な追加キャストの情報と、キャラクターの狂気性や特徴が一部垣間見える本編映像が解禁された。
追加キャストには、映画やドラマで引っ張りだこの俳優・前田旺志郎、身体表現を中心に活動し映画『PERFECT DAYS』など多方面で活躍するパフォーミングアーティスト・アオイヤマダ、現在放送中のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』でヒロインを務める高石あかり、モデルや俳優としても活動するお笑い芸人・九条ジョー、俳優としてテレビやCMでも活躍する鈴木福、話題沸騰中のドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）に出演中の前原瑞樹、映画や舞台で確かな存在感を放つ水島麻理奈、『仮面ライダーガッチャード』（テレビ朝日系）で主人公・一ノ瀬宝太郎を演じ、人気・注目ともに急上昇中の本島純政、数々の人気作で存在感を発揮してきた平田敦子、『じゃあ、あんたが作ってみろよ』にも出演し、舞台・映画・ドラマで幅広く活躍する平原テツ、ゆりやん監督とはNetflixシリーズ『極悪女王』でも共演した斎藤工、そして数々の映画・ドラマで活躍し近年も話題作への出演が続く田中麗奈といった豪華俳優陣が決定した。
各キャストが演じる役どころや物語の全体像は、いまだ謎に包まれている。しかし、映像に収められた印象的なセリフの数々からは、本作で描かれる世界への期待が高まるばかり。今後の続報にも注目してほしい。
さらに、第62回台北金馬映画祭（11月6日〜11月23日／※現地時間）に、ゆりやん監督が参加することが決定した。11月17日〜19日に実施される舞台挨拶や観客とのQ＆A、セレモニーに登壇する予定だ。毎年多くの日本映画が上映されている同映画祭では、これまでに大島渚監督、黒沢清監督、岩井俊二監督、是枝裕和監督など、数々の巨匠の作品が紹介されてきた。
本作は、アジア映画の新たな才能を顕彰する「NETPACコンペティション」において、アジア映画促進ネットワーク（NETPAC）の審査員により優秀作品NETPAC賞に選出されている。台北金馬映画祭開催中には、NETPAC賞に選ばれたアジア各国（台湾・マレーシア・韓国・シンガポール）の監督陣と肩を並べ、トークイベントに招かれるなど、映画監督として国際的な注目が一気に高まっている。
映画『禍禍女』は、2026年2月6日より全国公開。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
※キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■前田旺志郎／増村宏役
元々ゆりやんさんのネタが大好きだったので、あの世界観が映画になるとどうなるのかワクワクしました。いざ現場に入ると本当に楽しくて幸せでした。ゆりやんさんの朝礼から撮影が始まるのですが、そこでぐっと座組に一体感が生まれるような気がして、ゆりやんさんの人柄というか人を惹きつける力が凄まじいなと日々思わされていました。演出も思ったことを真っ直ぐな意見で下さるので信頼してましたし、「なにそれ?!」みたいな指示がたまにあって、ゆりやん組やなぁと興奮しました（笑）。完成した作品は脚本からは想像がつかないような仕上がりになっており、本当に面白かったです。えげつない映画が出来たと思います。皆様ぜひぜひご覧ください!!
■アオイヤマダ／望月瑠美役
心の底から抉られるような気持ちになる場面が沢山。人間の数と、それ以上に渦巻く怨念の数。
きっと、地球のどこかで今日もまがまがしてる。
純粋だけど純粋が故に透き通った威力が一周して突撃してくる。
いつ自分が禍禍女になるのかも、
または禍禍女らしきものに取り憑かれるのかも分からない、
幽霊よりも怖いもの、それを体験し、見てきた人だから描ける物語りだと思いました。
いつも人に対して丁寧で、
学びの姿勢を忘れないゆりやん監督。
集中と緩みの繰り返される現場は心地の良い時間でした。
有難うございました!!
■高石あかり／寺本唯役
ゆりやん監督にしか出せない世界観とアイデア、ユーモアに溢れている現場で、だからこそ自分も色々な考えを持ち込み、挑戦することができました。自分の持つエネルギーを全て放出するような感情爆発のシーンもあります。迫り来る禍禍女はもちろん、欲望や執着心など人間の怖い部分にもご注目ください。
■九条ジョー／安田明人役
吉本興業の養成所の同期として、お笑いを始めた頃からゆりやんレトリィバァは、僕らを軽々と置き去りにしていく存在でした。追いつけないまま年月が過ぎ、劇場の合間に恋愛の話をした時、ようやく彼女の“人間らしさ”に触れた気がしたものです。しかしその数年後、彼女はその恋愛経験さえ奇々怪界な映像表現へと昇華してしまった。思えば、僕が最初に出会った『禍禍女』は、まさにゆりやん本人でした。今回オファーをいただき、映画監督・俳優・同期という肩書きを越えて、彼女の内側にある混ざり合った感情に触れてみたいと思い向き合いました。知れば知るほど分からなくなる――そんな彼女に翻弄されながら、気づけば撮影は終わっていました。アメリカへ旅立った彼女が日本に残した、最高で最恐の禍禍しい置き土産。ゆりやんレトリィバァという“人間の禍禍しさ”を、どうぞご堪能ください。ほら、振り返ると…あなたの後ろにも“あの女”が。
■鈴木福／大石俊介役
ゆりやんさんのお笑いの世界観がもともと好きだったので、監督をされる初めての作品に出演できて本当に嬉しいです！ とてもインパクトのある役どころをいただけたことも、とても嬉しく思います。ゆりやん監督は、本人の持っているイメージをやってみせてくれたので、現場でも笑いながら楽しくやらせていただきました。撮影中はなんだかゆりやん監督からの愛も感じて、とても嬉しかったです（笑）。とんでもなく面白い、最高の作品になっています。新しいエンターテインメントを見たぞ!!と、観たあとも不思議な高揚感がありました！ 多くの方に、この映画の衝撃を受け取ってほしいです!!
■前原瑞樹／犬山宗助役
ゆりやんさんが初めて映画監督すると聞いた時に、きっと今までにみたことのない型破りな映画が撮られるのだと思い興奮しました。なんとしてもその映画に参加したいと言う気持ちでしたので、実際に出演できてとても光栄でした。ゆりやんさんが撮る映画ってどんなのだろうと想像されると思いますが、その想像を超える新しい映画が完成したと思っています。ぜひみてください。
■水島麻理奈／吉田百合花役
ゆりやん監督のこだわりが詰まった作品です！ 監督の記念すべき処女作ながら、最初から世界観がしっかりと立ち上がっていて、撮影の時から独特の空気があり、私自身すごくワクワクしながら参加しました。完成した映像を観たとき、出演者である私自身も“この世界に参加できて本当によかった”と思えるほどの余韻がありました。ぜひ、この独特の空気とこだわりを味わってください。多くの方に届くことを願っています。
■本島純政／阿久津拓哉役
ゆりやんさんが監督をされるからこそ、絶対に今まで見たことのない世界が生まれると思って、ご一緒できるとなった時はすごく嬉しかったです！ 観た人にしか分からない衝撃体験が詰まっている作品です。僕自身も今までのイメージを裏切れるキャラクターに挑戦させていただきました！ 公開されるのが本当に楽しみです！！
■平田敦子／吉田涼花役
記念すべき初監督作品に参加させて頂けて光栄です。まだまだ不思議で分からない方なのでそれを解明するべく、今後も何か関わらせていただけたら嬉しいです。色々な怖さがある映画なのできっとどこかで必ず身につまされる。それを体験してください。
■平原テツ／渡瀬昭役
ゆりやん監督作品に出演が決まって、普段から才能を爆発させてる方なので、どのような作品に仕上がっていくんだろうと凄く興奮しました！ 作品に対しても俳優に対しても凄く真摯に向き合ってくれて、本当に演じやすかったですし、何よりも人として素晴らしかったです。今まで観たことのないジャンルの映画だと思うので、衝撃を受けて下さい。本当に面白いです。
■斎藤工／江野光聲役
ゆりやんさんの唯一無二の世界に触れられる喜びと同時に怖さがありました。自分に務まるのかなと。説明不要なまでに多方面に才能が溢れる彼女と映画監督としてご一緒し、ゆりやんさんの最適な職業は映画監督なのだと確信しました。今は“映画監督ゆりやんレトリィバァ”さんのファンです（にしても長いな名前、アピチャッポン・ウィーラセタクンばりに）。ぜひ映画館で、ゆりやん監督の才能の海に呑み込まれて下さい。新たなご自分に出会えるはずです。
■田中麗奈／渡瀬玲子役
今回ゆりやんレトリィバァさんの初監督作品に出演出来てとても光栄です。衣装合わせで初めてゆりやん監督にお会いしたとき、なぜ、この作品を作るに至ったかということをとても丁寧にご説明頂いたのが、印象的です。現場はとても楽しく、ゆりやん監督の健気でひたむきなお人柄に皆さんメロメロという感じでしょうか。現場を愛し、そして愛される方だなぁと思いました。日に日に監督としての力を発揮されていくお姿を側で見られたこと、とても貴重だと思っています。そして、脚本に描かれている強烈なキャラクターを違和感なくさらりとキュートに演じてしまう南沙良ちゃんには驚かされました！ ぜひ、期待して頂きたいと思います。出来上がりを試写で観たインパクトは忘れられません。公開して沢山の皆様に観て頂けること楽しみにしています。