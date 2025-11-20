『ESCAPE』ラストの展開＆次週予告に反響「自首しちゃうの？」「ハチが心配すぎる」
桜田ひよりと佐野勇斗（M!LK）がダブル主演するドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（日本テレビ系／毎週水曜22時）の第7話が19日に放送。ラストの展開と次週予告に反響が集まっている。
【写真】『ESCAPE それは誘拐のはずだった』第7話より
結以（桜田）は、共に逃亡を続けてきた誘拐犯･大介（佐野）の将来のために別れを決意。「警察行こう。自首して罪を償ってやり直すの」。今ならまだ執行猶予がつくかもしれない。その言葉の裏に込められた、“一人前の整備士になる夢を諦めないでほしい”そんな結以の思いに気付かない大介は、「なんなんだよ今さら。もう俺はいらねーってか」と、言葉通り自分が不要と言われたことに腹を立てる。結局分かり合えないまま、大介は結以からもらったお金を放り投げ、去って行ってしまう。
結以は人手不足で困っているアメリカンダイナーの店主と知り合い、その店でアルバイトを始めることに。その後、結以と大介は別れた場所で再会。結以はアルバイトを始めたことを明かし「私、リンダにお礼言えてなかった」とこれまでのことを感謝する。結以は「パパと話した後、一人じゃなくてよかったって思えた」と伝える。
大介は結以に「なんだかんださ、ハチの言うことって正しいだろ」と言い「俺さ、すぐ楽な方行こうとすっからさ。明日のことなんかどうでもいいとか思っちまうけど、それじゃ同じことの繰り返しだからさ。自首するわ」と告白。「おやっさんとの約束、思い出させてくれてありがとな」と感謝する。
結以は大介に自分が作ったハンバーガーを渡す。大介がおいしそうにそれを食べていると、そこに週刊誌記者の白木（山口馬木也）が登場。白木は結以に「ご自身が何者なのか知りたくありませんか？」と尋ねるのだった。
次週の予告では、結以が号泣している場面が映し出された。ラストの展開と予告に、視聴者からは「リンダ本当に自首するかな？」「リンダはハチを1人にできなくて自首するのやめそう」「リンダ自首やめてハチ守ろう」「自首の覚悟決めたんだ」「リンダ自首しちゃうの？」「来週のハチが心配すぎる」「ハチどうなるの」などの反響が集まっている。
