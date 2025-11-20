「怒り招いた」中国が日本の水産物“輸入停止” 深まる溝…劉局長“ポケットに手”動画拡散で波紋も
緊張が続く日中関係は悪化の一途をたどっています。高市首相の“台湾有事”をめぐる発言を受けて、中国政府は19日、2週間前に再開したばかりの日本産水産物の輸入を、事実上停止する措置をとりました。
■「輸入停止」は…高市首相の国会答弁への対抗措置
19日、冷凍ホタテを輸出する北海道紋別市の水産加工会社に話を聞きました。
丸ウロコ三和水産 山崎和也社長
「（首相の）発言によってもこういうふうになるのかっていう、いま率直な気持ち。怒りではなく諦めに近い」
「諦めに近い」と語ったのは、中国政府が19日に行った日本産水産物の事実上の「輸入停止」についてです。
中国外務省 報道官
「高市首相の台湾などに関する誤った発言は、中国国民の怒りを招いた。このような状況で日本の水産物を中国へ輸出しても、買い手はいない」
中国外務省の報道官はこのように述べ、「台湾有事」をめぐる高市首相の国会答弁への対抗措置だと明らかにしました。また、「日本側が、水産物の品質と安全性を証明する技術資料を提供していない」ことも理由に挙げました。
■水産加工会社「こんな事態になるとは」
2023年、福島第一原発の処理水が海洋放出されて以降、日本産の水産物の輸入を全面的に停止していた中国。
今年6月には、一部地域の水産物の輸入を条件付きで再開すると発表し、今月、日本は北海道産のホタテなどの中国への輸出を再開したばかり。日本政府関係者によると、そのホタテも通関していないといいます。
丸ウロコ三和水産 山崎和也社長
「（輸出）当時、売り上げでは8億円くらいあった、中国向けだけで。前進してる中で『やっぱり今回はだめです』って。（中国を）そういう相手だと思って、これからは仕事を進めなきゃならない」
愛媛県の水産加工会社からも…。
愛媛・水産加工会社「イヨスイ」
「輸出再開に向けて中国側へ申請していたところ。こんな事態になるとは」
■習主席、本気の怒り「トップダウンで戦略的に、報復措置」
日中関係筋は、「今回は習近平国家主席自身が本気で怒っている。だからトップダウンで戦略的に、報復措置がとられている」と分析しています。
一方、日本側は…。
鈴木農水相（19日午後）
「様々な報道がされていることは私も承知をしておりますけれども、交渉にまさに関わることですから、私の方からお話しすることは差し控えさせていただければと」
木原官房長官（19日午後）
「いずれにしましても輸出の円滑化を働きかけていくとともに、残された10都県産の水産物の輸入規制の撤廃等を強く求めてまいります」
■劉局長、ポケットに手を入れていた理由は？
深まる日中の溝。
こうした中、中国のSNSでは、ある投稿が拡散されています。
北京支局 坂元亮太記者
「中国国営メディアが上げた動画には、221万件の『いいね！』がついています」
それは、18日に会談した外務省の金井アジア大洋州局長と中国外務省の劉局長の会談後の様子をとらえた映像。金井局長が劉局長に対して頭を下げているように見える場面が切り取られ、ハッシュタグには「日本の役人が頭を低くして中国側の話を聞いている」という文言が。
ポケットに手を入れていた理由について、中国のネットメディアが劉局長に聞くと「寒いし、握手するのも不便だった」と話したといいます。
一方、日本政府関係者は…。
日本政府関係者
「あえて撮らせたんだ。中国側が怒っているという雰囲気を見せたかったのだろう」
中国側が、日本側との調整なしにメディアによる撮影を許可したことについて、木原官房長官は抗議したことを明らかにしました。
◇
両国の主張が平行線をたどる中、影響の長期化が懸念されます。（11月19日放送『news zero』より）