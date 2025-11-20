ゆりやん初監督作『禍禍女』 高石あかり・鈴木福・斎藤工・田中麗奈ら出演発表 本編一部映像も初解禁
ゆりやんレトリィバァが初監督を務め、海外映画祭で既に高い評価を獲得している映画『禍禍女（まがまがおんな）』（2026年2月6日公開）。先日、主人公の美大生・上原早苗役を南沙良が演じることが発表され話題となったが、そのほかのキャストの一挙解禁と、キャラクターの狂気性を垣間見せる本編の一部映像が初公開された。
【動画】映画『禍禍女』キャスト解禁映像
本作は、ゆりやん自身の恋愛体験や感情をベースに描かれたオリジナル作品。今回新たに発表された出演者は以下の通り。
前田旺志郎、アオイヤマダ、高石あかり（※高＝はしごだか）、九条ジョー、鈴木福、前原瑞樹、水島麻理奈、本島純政、平田敦子、平原テツ、斎藤工、田中麗奈。
連続テレビ小説『ばけばけ』でヒロインを演じる高石や『仮面ライダーガッチャード』の主人公・一ノ瀬宝太郎を演じた本島など、映画・ドラマで活躍する若手から、舞台で存在感を放つ俳優、実力派のベテランまで幅広い顔ぶれが揃った。ゆりやん監督とはNetflixシリーズ『極悪女王』でも共演した別作品で共演経験のある斎藤工、映画・ドラマで安定した人気を誇る田中麗奈の参加も注目だ。
あわせて公開された映像では、登場人物たちの独特なせりふや仕草が切り取られ、映画が内包する“狂気の香り”がわずかに見える仕上がりに。物語全体やキャストの役柄は依然明かされていないが、映像の端々に散りばめられた不穏さやユーモラスな空気から、作品の強烈な世界観が伝わってくる内容となっている。
本作は、世界の22の国際映画祭に正式出品・ノミネートされ、米「第45回ハワイ国際映画祭」ハレクラニ・ヴァンガード・アワード、カナダ「第54回モントリオール・ニュー・シネマ国際映画祭」Temps 0部門観客賞、イタリア「第8回モンスターズ・ファンタステック映画祭」国際長編映画コンペティション部門最優秀作品賞、「第62回台北金馬映画祭」NETPAC賞を受賞。すでに“4冠”を達成し、“アジア映画の新星”として注目を集めている。続報にも注目したい。
