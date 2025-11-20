異形のトンネル、信じられないほど狭い道、常軌を逸した急カーブ……。

日本各地には、思わず目を疑うような“仰天道路”が点在している。そんな中から、見た目のインパクトや走行のスリルが桁違いな「選りすぐりの道」を集めたのが、『日本の仰天道路』（実業之日本社）だ。

ここでは、その中から特にインパクトのある道を抜粋して紹介する。舞台は北海道乙部町、国道229号にひっそりと存在する「豊浜2号隧道」。実際に足を運び、現地を取材することで見えてきた、その驚くべき姿とは――。（全5回の1回目／続きを読む）

「なぜここにトンネルがあるのか」。そう疑問に思わざるを得ないシチュエーション。



トンネルを含む小山がポツンと佇む。ゲームの中の風景のようだ

前後に道路の存在感がなく、トンネルの土盛りもかなり削り取られ、トンネルの躯体だけが残されているような印象だ。

ここは豊浜トンネル（渡島・檜山）の旧道だ。1962年（昭和37年）に山津波事故が発生したため短絡ルートの（新）豊浜トンネルが掘られ、この2号隧道とともに四つの隧道が放棄された。

このトンネルがあるのは、国道から海側に300mほど入ったところ。周囲のなにもなさが「ポツン」感を強める。

国道横に放棄されている豊浜1号隧道も、横が開削されているためにトンネルらしさが少ない。

なお、国道229号にはもう一つの「豊浜トンネル」がある。積丹半島のもので1996年（平成8年）に岩盤崩落事故が起きたことで知られている。

（磯部 祥行）