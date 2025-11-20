〈「なぜここにトンネルが？」まるでゲームのような光景…北海道でポツンと佇む隧道がつくられた“意外な経緯”〉から続く

異形のトンネル、信じられないほど狭い道、常軌を逸した急カーブ……。

「昼でも猪出没注意」軽自動車でギリギリ！ 日本一狭い隧道

日本各地には、思わず目を疑うような“仰天道路”が点在している。そんな中から、見た目のインパクトや走行のスリルが桁違いな「選りすぐりの道」を集めたのが、『日本の仰天道路』（実業之日本社）だ。

ここでは、その中から特にインパクトのある道を抜粋して紹介する。舞台は静岡県掛川市、道幅が信じられないほど狭い「岩谷隧道」。実際に足を運び、現地を取材することで見えてきた、その驚くべき姿とは――。（全5回の2回目／続きを読む）

静岡県掛川市は、千葉県の房総半島と並ぶ素掘り隧道多発エリアだ。市内には現役・廃道ともに多くの素掘り隧道がみられる。その中でも特徴的なのが、岩谷隧道だ。



軽自動車でまさにギリギリ！

岩谷隧道の高さ制限は1.7m。幅も狭く、軽自動車でミラーを畳んでも側壁に擦りそうになる。軽自動車がギリギリ収まるジャストサイズだ。

素掘りのため、側面も天井もデコボコしており、運転している時の緊張感はハンパではない。自動車で通行できる隧道としては、日本一狭いといわれている。

近所の方の話によれば、岩谷隧道は地域の住民たちが自ら造ったもので、そのためギリギリのサイズになったという。戦時中には防空壕として使われることもあったそうだ。

現在は掛川市道になっており、片側の坑口付近が崩れやすかったため、コルゲート管で補強された。

隧道前後の道も狭いため、脱輪して動けなくなった車をこれまで何度も救援したという。

近隣の方に迷惑をかけないように訪問したいものだ。

《ジャンル不明の異形構造物》道マニアを唸らせる…全国各地の「歩道」と「水路」が一体化している「橋梁」をまとめてみた

鹿取 茂雄