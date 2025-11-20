◆第６１回福島記念・Ｇ３（１１月２２日、福島競馬場・芝２０００メートル、ハンデ）追い切り＝１１月１９日、美浦トレセン

重賞初制覇を狙うニシノティアモ（牝４歳、美浦・上原佑紀厩舎、父ドゥラメンテ）は、素軽い動きで好仕上がりをアピールした。津村が騎乗して美浦・Ｗコースで外ローズプリンセス（２歳未勝利）を２馬身半追走する形から、５ハロン６９秒７―１２秒０で併入。持ったままの馬なりで楽な手応えだった。上原佑調教師は「すごく落ち着いていて気持ちも余裕があった。狙い通りの追い切りができた」と、満足げに評価した。

昨秋に喉の手術をして、７か月半の休み明けから一気の３連勝と充実著しい。指揮官は「喉を手術したのは大きい。明らかにパフォーマンスが上がって、体もちょうどいいタイミングで休めて成長できた」と明かす。２走前の白河特別は正攻法の競馬で勝ち、前走の甲斐路Ｓは差して快勝するなど、脚質に自在性がある面も心強い。

ハンデは５４キロに決まり、「トップハンデ（５８・５キロ）の馬と比べたら悪くないと思いますが、もう少し軽くても」と語った。出来は申し分なく、チャンスは大きい。（坂本 達洋）