カーセブンは、人気漫画「頭文字D」と初のコラボレーションキャンペーンを2025年11月8日より全国の店舗で開始した。この「冬のドライブキャンペーン」は、自動車愛好者や「頭文字D」ファンを対象とし、愛車の査定や売却を検討しているユーザーが限定グッズを獲得できる機会を提供する。

カーセブンと「頭文字D」が贈る「冬のドライブキャンペーン」の概要

コラボレーションの背景と意義

今回のコラボレーションは、2025年が「頭文字D」連載30周年という記念すべき年にあたることから企画された。カーセブンは、この節目を共に盛り上げたいという熱意から、「頭文字D」との異色のタッグを実現したと説明している。

中古車買取と走り屋たちの物語という異なる分野ではあるが、両者には車への深い愛情という共通点が存在する。同社は、車を大切に考える顧客との親和性が高いと見込んでおり、このコラボレーションが新たな車の魅力と出会うきっかけになることを期待していると述べている。車買取業界では初の試みであり、カーセブンの本気度を示すものといえる。

限定コラボグッズの詳細

本キャンペーンでは、主に2種類の限定グッズが用意されている。

まず、全国のカーセブン店舗に来店し、査定を実施した方全員に、「カーセブン×頭文字D オリジナルボックスティッシュ」がプレゼントされる。これは先着7,000名限定の特典である。

日常的に使用できるアイテムに、名車やキャラクターがデザインされており、「頭文字D」の世界観を身近に感じられる仕様となっている。

次に、キャンペーン期間中にお車をご売却された方の中から、抽選で77名に「2026年オリジナルカレンダー」が贈呈される。このカレンダーは、2026年の一年間を「頭文字D」の世界で彩ることを目的としており、コレクターズアイテムとしても価値があると見られる。

カレンダーの各ページには、作中の名シーンやキャラクターが描かれていると推測される。

キャンペーン概要と注意事項

本キャンペーンの基本情報は以下の通りである。

項目 詳細 開催期間 2025年11月8日(土) ～ 12月26日(金) 開催場所 全国のカーセブン店舗 プレゼント内容 来店査定でオリジナルボックスティッシュ（先着7,000名）

車売却で2026年オリジナルカレンダー（抽選で77名）

参加上の注意点

キャンペーンへの参加を検討している方は、以下の点に留意する必要がある。

プレゼント特典は、1組につき、同一車両1回限りである。 同一店舗への複数回の査定や、複数店舗での査定は特典の対象外となる。 プレゼントは在庫がなくなり次第終了するため、早めの来店が推奨される。 プレゼントの内容は変更される場合がある。 一部対象外の店舗も存在する。詳細はカーセブン公式サイトのキャンペーンページで確認できる。

カーセブンについて

今回のコラボレーションを通じて、株式会社カーセブンデジフィールド（以下、カーセブン）にも改めて注目が集まる。カーセブンは、全国に展開する中古車買取・販売のFCチェーン（フランチャイズチェーン）である。顧客に寄り添い、安心できるサービスを提供することを目指している企業として知られている。

車を売却するという決断は、多くの人にとって大きなものである。そうした状況において、信頼できるパートナーの選択は重要となる。カーセブンは、顧客の不安を解消し、納得のいく取引を実現するための取り組みを継続している企業である。

株式会社カーセブンデジフィールドは1999年7月に設立され、自動車の小売と買取のFCチェーン「カーセブン」の運営、および自動車流通関連業界の業務効率化を支援するプラットフォームの提供を事業内容としている。公式URLはhttps://www.carseven.co.jp/ である。

同社が人気コンテンツと連携することで、単に車を売買するだけでなく、「車が好き」という共通の感情を通じて、より多くの人々に車の楽しさや文化を伝えようとしている姿勢がうかがえる。

まとめ

カーセブンと「頭文字D」のコラボレーションキャンペーンは、2025年11月8日から12月26日まで開催される。愛車の査定を検討している方や「頭文字D」ファンは、この機会にカーセブンの店舗へ足を運び、限定グッズの入手を目指すことが推奨される。詳細はカーセブン公式サイトで確認できる。

リリース提供元：株式会社カーセブンデジフィールド