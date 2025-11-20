FIREして“雀荘通い”をしてみたものの……

働きながら株で資産50億円を築いた"本当に儲かる3つの投資術"を初公開――余命宣告を受けた医師 兼 個人投資家の父が愛娘に捧げる著書『50万円を50億円に増やした 投資家の父から娘への教え』（ダイヤモンド社）。

※本稿は『50万円を50億円に増やした 投資家の父から娘への教え』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。

家族最優先の時期

投資は小休止

2013年からの10年間くらいは、あまり株に本腰を入れない日々が続いた。その大きな理由の1つに、子育てを優先したことがある。

ちなみにその10年の間に、僕は勤務医を辞めた。38歳のときだった。

君たちが生まれて株の勉強に力を入れなくなってからというもの、明らかにパフォーマンスは低下。僕の投資成績は企業分析に裏づけられたものだから、それは仕方ないことだった。

「働かなくても生きていけるかも」という誘惑

それでも株は好きだったし、「医師の仕事はほどほどに」という感じだったから、次第に「一生食べるに困らない資産があることだし、仕事をやめて専業投資家になるのもいいかも」と思うようになった。

迷いなく舵を切る性分…

一冊の本が呼び起こしたアーリーリタイアの夢

そうなると、僕は行動が早い。勤務医を辞して、専業投資家になってみたんだ。

その背景には、かつて読んだロバート・キヨサキ著『金持ち父さん 貧乏父さん』で学んだ「アーリーリタイア」という概念があった。

いまでいうところのFIRE（経済的自立と早期リタイア）だが、同書には「お金のために働くよりも、仕事をやめて遊んで暮らそう」のように書かれており、僕自身も株をやりながら、アーリーリタイア後の自由な生活を夢見ていた。

それでも半年で幕が下りた理由

でも、結果からすると「専業投資家」の生活は、半年ほどで終わりを告げた。理由はいくつかある。

専業投資家ということは、基本は自宅で過ごすことになる。家事や育児に関しては、基本的には君たちの母さんのほうが多く分担してくれたけれど、家事も育児も、どうしても人それぞれやり方が違う。

僕がよかれと思って、母さんと違うやり方でやったり、口を出そうとしたりすると、それをきっかけに夫婦げんかになることもあった。

暇と向き合う日々―ゲームと牌の音

また、僕の投資法は、毎日パソコン画面に張りついて頻繁に短期売買を繰り返す「デイトレード」ではなく、基本的には中長期で保有するスタイルだから、とくに忙しくはない。

そこで、とりあえず毎日好きなゲームをしてみたものの、徐々に首が痛くなってきた。だから次に、暇つぶしの手段を麻雀に求めた。大学時代以来の雀荘通いをしてみたんだ。

