■その存在感で出演者を圧倒していた

仲代達矢さんが亡くなった。

わたしは仲代さんを見るために劇場へ足を運んだことがある。同じ演目を2度見たこともあった。どうしても、もう一度、見たいと思ったからだ。演目はシェイクスピアの戯曲『リチャード三世』（1993、1996）。仲代さんはもちろん主役のリチャード三世を演じた。

写真＝共同通信社 仲代達矢さん - 写真＝共同通信社

舞台に立つ仲代さんは他を圧していたのを覚えている。とにかく存在感が違った。映画、テレビにも出る人だったが、真骨頂は舞台だったと思う。西洋の芝居で主役を務めるにはぴったりの人だった。目鼻立ちがはっきりしているからメイクすると、ギリシャ彫刻のような顔に見えた。また、背が高かった（178cm）から舞台映えした。西洋人のように見えたのである。

彼が衣装をつけて、あの大きな目で客席を睨んだとたん、私たち観客はイングランド王リチャードに怒られたような気になってしまった。それは仲代さんが15世紀のイングランド王のような立ち姿だったからだ。

仲代さんの声は劇場の隅々まで届いた。亡くなるまで毎日、発声練習とストレッチを欠かさなかったと聞いたけれど、仲代さんは小さな声でさえ、劇場の後方まで伝わるように発声することができた。すべての観客が聴こえるように、セリフをコントロールできる人だったのである。

今、テレビに出ている俳優の多くは日常に使う声でセリフを言う。時にはぼそぼそとセリフを呟く。しかし、ああした発声は劇場では通用しない。仲代さんは姿もいいし、声もいい俳優だった。

■役所広司さん、若村麻由美さんらを育てた

『リチャード三世』では舞台上の共演者、誰もが仲代さんに向かって演技していた。彼は主役として共演者を引っ張る演技をしていたのである。

以下の話は高倉健さんから聞いたことだ。ロバート・デ・ニーロは主役の演技についてこう言っていたという。

「主役は自分の役に専念するだけではいけない。機関車のように共演者を引っ張る演技をしなくてはならない」

仲代さんの演技はまさしく機関車のようだった。共演の若い俳優たちは舞台上で仲代さんに演技やセリフの稽古をつけてもらっていたようでもあった。

後年、仲代さんは伴侶の宮崎恭子（故人）さんとふたりで「無名塾」を始める。無名塾では役所広司さん、若村麻由美さんを始めとする多くの俳優を育てることができた。それは以前から舞台に主役で出るたびに共演者を指導していたからではないか。若い俳優たちにとっては仲代さんと芝居することは教えを受けることだったのだろう。

『リチャード三世』の最後のシーンには有名なセリフが出てくる。

「馬を！ 馬をよこせ！ 代わりに我が王国をくれてやる！」

■黒澤作品『七人の侍』に出演したことも

仲代さんは大きな目を見ひらいてそのセリフを叫んだ。絢爛な演技で、歌舞伎の見得を切る様子に似ていた。あの時の迫力は30年近くたった現在でもシーンは網膜に焼きついている。耳の奥底には仲代さんが扮したリチャード三世の声が残っている。演技とはすさまじいことなんだなとわたしはあの時、思った。

そんな仲代さんは90歳を超えても舞台に立っていた。90歳を超える高齢で舞台に立って素晴らしい演技を披露した俳優は新国劇の島田正吾さんと仲代さんだけではないか。

『リチャード三世』を見てから、10年以上も後のこと、わたしは仲代さんに話を聞く機会があった。それも2度だった。2度ともテーマは「映画における演技について」である。話を聞いた場所は世田谷区岡本にある無名塾の稽古場で、仲代さんの自宅でもある。ついでに言えば、取材を申し込むため無名塾に電話をかけたら、「はい、無名塾です」と聞いたことのある声だった。そう、仲代さん本人が電話を受けたのだった。

さて、インタビューの際、話に出てきたのは黒澤明監督の『七人の侍』（1954）にエキストラとして出演した時のことだった。仲代さんは黒澤監督から同じ俳優座の宇津井健さんとふたりで歩くように指示された。仲代さんはその時のことをわたしに語った。

■ただ「歩く」演技に6時間もかかった

「通りすがりの侍として、2秒だけ映画に出ました。僕は19歳でした。生まれて初めてちょんまげを付け、着物を着て刀を差して歩いたんです。撮影開始は朝9時で、午後3時までただただ歩かされました。

その時、映画の演技、歩き方を黒澤監督と中井（朝一）キャメラマンから教わったんです。ふたりは遠くから望遠レンズでのぞいているわけです。その時、『頭の位置がぴょこぴょこ動かないように歩け』と。つまり、普通に歩くと頭の位置が上下して、映画を見ている観客が混乱する。頭が吊られたような状態ですーっと歩いていけ、と。僕は宇津井健と6時間、歩く練習をして、やっとOKが出ました」

わたしは何気なく聞いた。

「主演の三船（敏郎）さん、志村（喬）さんたち、他の方々も歩く練習をしたのですか」

仲代さんは笑いながら首を振った。

「いやいや、三船敏郎さん、志村喬さんたちはみんな軍隊に行っていたり、軍事教練を受けていた世代です。行進の練習をしていたから、あの人たちはすぐに『歩く』ことができました。頭の位置を動かさないで歩くことができたんです」

そこまで話した後、「ちょっとやってみましょうか」と仲代さんは稽古場に降り立った。そして、「こうやって歩くんです」と、わたしの目の前で時代劇の歩き方を見せてくれた。歩き出す前に「頭が糸で吊られていると意識すれば誰でもできますよ」と言った。

「さあ、あなたもやってください」と言われてもおかしくない状況下だった。

仲代さんは無名塾の塾生にも時代劇の歩き方を教えていたのではないか。

■長台詞の仲代達矢、沈黙の高倉健

映画でも舞台でも、俳優といえば喚(わめ)いたり、人を殴ったり非日常のことをやる人と思われている。しかし実際は映画でも舞台でも演技のうちの9割は「話す」「歩く」といった日常の動作だ。自然な様子で日常の動作ができることも俳優の演技なのである。

仲代達矢、高倉健のふたりは折目正しく日常の動作ができる俳優だった。市井の人を演じることができる人だった。ふたりの演技に違いがあるとすれば、仲代さんは長いセリフをしゃべる。一方、高倉さんはなるべくしゃべらないで演技する人だった。

さて、2度目のインタビューの時、仲代さんからこんな話を聞いた。

「自宅で朝早く起きて外に出ると、高倉健さんが走ってくるのを見ることがあるんです。高倉さんはここの（無名塾）すぐ近くに住んでいるから、朝、走ってるのを見かけるんです」

仲代達矢主宰の俳優養成所「無名塾」（写真＝karitsu／Flickr／CC-BY-SA-2.0／Wikimedia Commons）

わたしは聞いた。

「声をかけて、話をしないのですか」

「いや、面識はないんです。どこかで会ったかもしれないけれど、僕は高倉さんとは共演していないんです。そう。共演したかったけれど、一度もない」

インタビュー当時、高倉健さんはご存命だった。けれど、仲代さんはもう共演しないだろうと考えていたようだった。

■「格好いい。どこかで会ってみたい」

それ以前のこと、もし、ふたりが共演できる機会があるとすればそれは黒澤明監督の『乱』（1985）だったろう。『乱』では、仲代さんは主役だった。一方、黒澤監督が高倉健さんにオファーした役は家臣の鉄(くろがね)修理役だった。同映画で、実際に鉄修理を演じたのは井川比佐志さんである。

なぜ、高倉さんは『乱』に出なかったのか。それは降旗康男監督の作品『居酒屋兆治』（1983）の撮影に入っていたからだ。わたしは経緯を高倉健さん、降旗監督のふたりが一緒にいる時に直接、聞いた。だから間違いない。巷間、「ギャラが合わなかった」「助演は嫌だった」という噂がある。しかし、高倉さんは降旗さんからの話が早かったから『居酒屋兆治』に出たのである。高倉さんは映画に出たいと思ったら、ギャラや役で判断する人ではない。それに2本同時に出る人ではない。

そんな話の後、仲代さんはぽつりと言った。

「高倉健さん、格好いい。僕は高倉健のファンだから、一緒に芝居をやらなくてもいい。どこかで会ってみたい」

■やさしく、繊細な気づかいができる人だった

仲代さんがその気になれば人を介して会えるのだろう。だが、同じ俳優として、そういった会い方は高倉さんが望んではいないと察していたと思われる。名優同士は気をつかう間柄なのだ。

仲代さんは続けた。

「朝早く起きて、走ってる高倉さんに挨拶しようとも思ったけれど、それも高倉さんが困ると思った。それで、高倉さんが走ってきたら、顔を合わせないように、自宅に入るようにしているんです。でも、あの人が走っている足音は聞いているよ」

仲代さんはそういう人なのである。名優は人にやさしい。名優は繊細だ。そして、名優は人の心を考える。

野地 秩嘉（のじ・つねよし）

ノンフィクション作家

1957年東京都生まれ。早稲田大学商学部卒業後、出版社勤務を経てノンフィクション作家に。

（ノンフィクション作家 野地 秩嘉）