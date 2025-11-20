¡ÖÃÍÃÊ¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡×¡Ö¥¼¥íËº¤ì¤Æ¤ë¤Î¤«¤È¡×¡¡´ä¼ê¤ÎÁ¯µûÅ¹¤¬àÃÍ¾å¤²á¤·¤¿¥Ç¥«¤¤³ª¤Ë¥Í¥Ã¥È¶Ã¤¬¤¯
¥«¥Ë¤Îµ¨Àá¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û55ËüÉ½¼¨¡¢4000¤¤¤¤¤Í¤Îà°Â¤¹¤®¤ë¥«¥Ëá
¥«¥Ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¿´¤¬¤ª¤É¤ë¡¢ÀÖ¤¯è§¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿µÓ¤¬¿ôËÜ¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢²æ¤òËº¤ìÌµ¸À¤Ç¤à¤·¤ã¤Ö¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦µ¼Ô¤Ï¡¢2025Ç¯11·î10Æü¡¢¤È¤¢¤ëXÅê¹Æ¤ËµÛ¤¤´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤¤¤ï¤æ¤ë¹âµé¤Ê¡Ö¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Û¥ó¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
ÀÐÀî¸©¤Î²ÃÇ½¥¬¥Ë¡¢Ê¡°æ¸©¤Î±ÛÁ°¥¬¥Ë¡¢µþÅÔ¤Î´Ö¿Í¡Ê¤¿¤¤¤¶¡Ë¥¬¥Ë¡¢»³±¢¤Î¾¾ÍÕ¥¬¥Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¥¬¥Ë¤Ï¡¢¥Û¥ó¥º¥ï¥¤¤À¡£
¥ª¥ª¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤Ï¤³¤Î¥Û¥ó¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤è¤ê¤âÂç¤¤¤¼ïÎà¤Ç¡¢ÃÍÃÊ¤â¤ª¼êº¢¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¤ª¼êº¢¤Ê¥ª¥ª¥º¥ï¥¤¤¬¡¢µ¬³Ê³°¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¤µ¤é¤Ë¤ª¼êº¢¤Ë......¤È¤¤¤¦¤³¤È¤é¤·¤¤¡£¤¿¤À¡¢¹ÓÌÚÁ¯µûÅ¹¤ÏÊÌ¤Î°ÕÌ£¤Çàµ¬³Ê³°á¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£X¤ËÆÏ¤¤¤¿¥ê¥Ý¥¹¥È¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê´¶ÁÛ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ª¥ª¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤Ï3Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤«¤éËÌ³¤Æ»¤ÇÂçÎÌÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢´ðËÜ¤ª¼êº¢²Á³Ê¤Ç°ì¤Ä500±ß¤¯¤é¤¤¤ÇÇã¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡£¤½¤ì¤òÃÍ¾å¤²¤·¤Æ298±ß¤Ï°Â¤¤¤Ê¤¡¡×
¿å»ºÊª¾ÃÈñ³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹¡Öµû¿©ÉáµÚ¿ä¿Ê¥»¥ó¥¿¡¼¡×¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Î¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ª¥ª¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤Ï2023Ç¯¤´¤í¤«¤éËÌ³¤Æ»¤Î¶ß¾ØÌ¨¤äÆâ±ºÏÑ¡ÊÊ®²ÐÏÑ¡Ë¤Ê¤É¤ÇÊá³Í¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Ê¹¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£³¤ÍÎ´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»±è´ß¤ÇÁý¤¨¤Æ³Í¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤½¤¦¡£
Î¦Á°¹âÅÄ»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö¹ÓÌÚÁ¯µûÅ¹¡×¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤ÏÂçÁ¥ÅÏ¤äµ¤Àç¾Â¤«¤é»ÅÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÇËÌ³¤Æ»¤Î¥ª¥ª¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤ò»ÅÆþ¤ì¤Æ¤ß¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
11·î15Æü¤Ë¤â¥ª¥ª¥º¥ï¥¤¤ò100ÇÕ»ÅÆþ¤ì¡¢¡Ö¥¥ºµ¬³Ê³°¤Ç¤¹¤¬ÃÍÃÊ¤ÈÇä¤ëÎÌ¤âµ¬³Ê³°298±ß¡×¤ÇÈÎÇä¡£³«Å¹¤«¤é3»þ´Ö¸å¤Ë¤Ï¡¢97ÇÕÇä¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥ª¥ª¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¿¤Ó¤ë¤Î¤«¡×¤È¶Ã¤¤Ä¤Ä¡ÖÃÏµû¤ÎÅê¹Æ¤â¿¤Ð¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
ÅìËÌ»º¤ÎÁ¯µû¤òÀ¤³¦¤Ë¹¤á¤¿¤¤¤È¡¢Ç®¿´¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¡Ö¹ÓÌÚÁ¯µûÅ¹¡×¡£
¼¡¤Ï¤É¤ó¤Ê³¤¤Î¹¬¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡¡ÃÏ¸µ¡¦Î¦Á°¹âÅÄ½Ð¿È¤ÎLA¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¿·¼é¸î¿À¡ÖROKI¡×º´¡¹ÌÚÏ¯´õÁª¼ê¤Î³èÌö¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤à¡ª